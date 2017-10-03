155-килограммовая модель Тесс Холлидей примерила образ школьницы (фото)
2017-10-03 17:35
155-килограммовая модель Тесс Холлидей примерила образ школьницы (фото)
Несмотря на то, что девушка весит около 155 килограммов, она совершенно не стесняется выкладывать фотографии в нижнем белье.
32-летняя plus-size модель Тесс Холлидей (Tess Holliday) славится своей любовью к эпатажу, передает Rus.Media. Несмотря на то, что девушка весит около 155 килограммов, она совершенно не стесняется выкладывать фотографии в нижнем белье. На днях модель поделилась в Instagram снимком, на котором позирует в полупрозрачных бюстгальтере и трусиках.
В подобных фотографий Тесс ее поклонники и хейтери уже давно привыкли, именно поэтому большой неожиданностью для многих стала последняя публикация модели в Instagram. Она поделилась кадром, на котором позирует в ванной комнате в образе примерной школьницы.
Многие подписчики Холлидей признали, что это уже слишком. По их мнению, когда женщина с небольшим ростом и весом 155 килограммов примеряет образ несовершеннолетнего, — это глупо и жалко. Хейтери порекомендовали ей фотографироваться в обнаженном виде — по их словам, это выглядит более адекватно, чем «огромная женщина, втиснутая в школьную форму».
Однако нашлись и защитники Тесс, которых оказалось больше, чем недоброжелателей. Поклонники модели подержали ее, отметив, что она прекрасна в любом виде, и похвалили за смелость и самоуверенность.