150 км границы с Венгрией находится в частных руках – Матиос
2017-10-14 10:07
150 км границы с Венгрией находится в частных руках – Матиос
Участок границы с Венгрией на Закарпатье фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему.
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150 километров украинской границы с Венгрией являются частными и представляют собой обычные земельные участки, передает Rus.Media.
Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире .
По словам Матиоса, участок границы с Венгрией на Закарпатье фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему.
“Так, фактически 150 км – это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация и там кластеры вообще “гуляйполівських” времен. Когда барон, говорят у цыган, кто-то говорит староста или старший на территории руководит центром этих людей, которые экзальтированно смотрят на руку “дающу” им”, – заявил он.
Как утверждает Матиос, об этом он намерен доложить генпрокурору Юрию Луценко.
“Я настаиваю, мне поручил генпрокурор, я завтра буду докладывать ему эту ситуацию. Я считаю, что так не может быть, так не может продолжаться”, – рассказал Матиос.
Как известно, Закарпатье является одним из самых проблемных регионов по части контрабанды.