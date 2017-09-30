15 сверхстрані изобретения для очень ленивых людей
2017-09-30 21:07
15 сверхстрані изобретения для очень ленивых людей
Эти вещи значительно упростят твою жизнь.
Нет предела совершенству, человек всегда будет стремиться к максимальному комфорту, передает Rus.Media.
Создает что-то новое, модернизирует старое, главное, процесс идет. Буквально каждый час появляются вещи, которые делают нашу жизнь проще.
И конечно, среди всего этого разнообразия можно найти как ненужные штуковины, так и вещи, без которых ты не можешь представить свою дальнейшую жизнь. Список именно таких вещей мы и составили.
Робот-чемодан, следующий за хозяином
В чемодан встроен специальный датчик, благодаря которому твой багаж сам за тобой едет.
Камера-очки
Портативная камера встроенная в очки, чтобы сделать снимок, достаточно просто подмигнуть. И фотоаппарат всегда под рукой, и руки свободны.
Рюкзак с защитой от воров
Рюкзак сделан так, что все его отделения находятся под прочным чехлом, который нельзя открыть, пока он находится у тебя на спине.
Бритва для спины
Бритва, которая пригодится тем, у кого очень много волос на спине.
Сложная бутылка
Благодаря спиралевидной форме, ее можно сложить в 2 раза. Что освободит немало места в твоем рюкзаке.
Сканер для мусора
Этот гаджет считывает штрих-коды со всех упаковок, которые ты выбрасываешь на помойку и автоматически создает список покупок на смартфоне.
Зубная щетка с камерой
Камера на щетке будет транслировать видео на твой смартфон, что позволит увидеть самые труднодоступные места.
Повязка на грудь
Эта мелочь удержит грудь во время тренировок. Много девушек комплексуют по этому поводу, так что это будет спасением для них.
Электронный садовник
Гаджет управляется с помощью смартфона. Ты будешь получать информацию о любимом цветочке: нужно его полить, удобрить почву и другие важные вещи.
Нарукавник с водой
Посвящается любителям активного отдыха. Благодаря специальной ткани вода внутри не будет нагреваться, а как бонус — кармашки, в которые можно положить, например, деньги.
Женский писсуар
Это не шутка. Дать женщинам возможность справлять нужду стоя — это честно.
Насадка на кран
С помощью этой простенькой штучки очень удобно набирать воду в рот из крана.
Мебель-конструктор
Здесь только твоя фантазия может тебя ограничить.
Безопасная ухочистка
Очень удобная и безопасная вещь как для тебя, так и для окружающей среды.
Набор для разрезания коржей
Специально для любителей готовить дома. Теперь можно очень просто разрезать любой корж на восемь частей.
Этот список можно продолжать бесконечно, ведь лень — двигатель прогресса. Поэтому впереди нас ждет еще множество полезных и интересных вещей. XXI век дает огромные возможности человечеству расти и развиваться!