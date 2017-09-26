15 пуховиков, которые будут актуальны этой зимой
2017-09-22 22:23
15 пуховиков, которые будут актуальны этой зимой
Металлизированные и разноцветные, объемные и с необычными деталями…
Металлизированные и разноцветные, объемные и с необычными деталями — мы выбрали 15 пуховиков, которые будут актуальны этой зимой, передает Rus.Media. «Лови» их прямо сейчас!
На волне вернувшимся в список горячих трендов 80-х невозможно обойти свойственную им китчевость и в нашем обзоре: выбирай самые смелые модели, не прогадаешь. Крупнейший модный интерес представляют лаковые пуховики, металлизированные и ярких цветов.
Помимо прочего, делай ставку на крой и фасон — «классика» безусловно не в фаворитах. А вот асимметрия, намеренный оверсайз и привлекают внимание детали (например, «шарф», «брелоки», помпоны и даже шнуровка) находятся в авангарде моды.
Кстати, снова в тренде и colorblocking — пусть твой пуховик объединяет в себе три и больше цветов. Так ты убьешь двух зайцев» разом: не только заставишь подруг завидовать своей классной обновке, но и раскрасить серую зиму яркими красками!