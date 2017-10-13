15 потрясающих лайфхаків на все случаи жизни
2017-10-13 21:34
15 потрясающих лайфхаків на все случаи жизни
Лайфхак довольно часто позволяет посмотреть на проблему с совершенно неожиданной стороны, что приводит к ее существенному упрощению.
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Ну, а ценят их за простоту освоения и применения, а еще за доступность для широких групп людей. Грубо говоря, lifehack — это полезные и простые советы, которые способны облегчить нам жизнь. За это мы их и любим и делимся с вами, передает Rus.Media.
1. А вы знали, что в пульте достаточно одной батарейки?
2. Буду краток…
3. Гениальная розетка! И почему такие не принятые за стандарт?
4. Горячие клавиши для ютуба.
5. Готовь, как шеф-повар.
6. Зарядка для глаз — тем, кто много сидит за компьютером.
7. Имбирная смесь с лимоном и медом поможет поддерживать иммунитет и никогда не заболеть.
8. Как влиять на внутренние органы. Схема массажа стоп ног.
9. Как выбрать дыню.
10. Как выглядит Азбука Морзе.
11. Как выращивать лук на подоконнике.
12. Как красиво сложить рубашку.
13. Как научиться гадать по руке.
14. Как отличить настоящий мед от поддельного.
15. Как определить угол.