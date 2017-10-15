15 октября – Международный день белой трости
2017-10-15 08:39
15 октября – Международный день белой трости
Белая трость жизненно необходима незрячему человеку.
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Международное сообщество обозначило на календарях немало знаменательных и памятных дат, передает Rus.Media. В их числе — Международный день белой трости (International White Cane Safety Day). Это не праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности.
История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле (Bristol) жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс (James Biggs), который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки.
В 1950-60 годы по всему миру началась широкая кампания по изучению и разъяснению вопросов, связанных с жизнедеятельностью инвалидов и людей со спецпотребностями. Особенно социальная направленность государственной политики того времени проявилась во многих европейских странах и США. И в результате американским конгрессом было принято решения об объявлении 15 октября Днем белой трости, который впервые отметили в Америке в 1964 году.
Во всемирном масштабе Международный день Белой трости — символа незрячего человека — был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых (International Federation of the Blind). В следующие годы к этому движению присоединялись все новые страны.
Вообще трость — это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их «глаза». Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить «высокие» препятствия (например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины), скольжение трости по поверхности дороги — определить наличие «низких» (бордюров, ступенек, люков, ям).
А главная цель сегодняшнего Дня — еще раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые порой подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом с нами и не видят всех красок окружающего мира, чтобы понять и принять друг друга такими, какие все мы есть: со всеми достоинствами, отрицательными и положительными сторонами характера, сложностями и спецификой.
Поэтому традиционно к Дню белой трости во многих странах силами общественных организаций и волонтеров организуются различные мероприятия — семинары и встречи, тренинги и короткие лекции, популярно рассказывающие всем желающим о том, кто такие незрячие, зачем им нужна белая трость и как им можно помочь. Также проводятся турниры и состязания между зрячими людьми, которым специально завязывают глаза; в СМИ выходят передачи и статьи о жизни, работе и успехах незрячих людей.
«Толерантность, Равноправие, Интеграция» — вот главные слова Международного дня белой трости.