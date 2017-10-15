15 октября – День памяти священномученика Киприана и святой мученицы Иустины
2017-10-15 08:55
15 октября – День памяти священномученика Киприана и святой мученицы Иустины
Святые мученики Киприан и Иустина.
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Святой Киприан был язычником, родом из Антиохии, передает Rus.Media. Еще в раннем детстве он был отдан нечестивыми родителями в служение языческим богам. С семи до тридцати лет Киприан обучался в крупнейших центрах язычества — на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув премудрость языческой философии и чародейства, он был посвящен на Олимпе в жрецы. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Многие людские души сгубил великий жрец, обучая их чародейству и служению бесам.
В том же городе жила христианка — девица Иустина. Обратившись ко Христу от языческого заблуждения и приведя к истинной вере отца и мать, она посвятила себя Небесному Жениху и проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. Когда юноша Аглаид предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не мог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни дьявола.
Заклинаниями насылал Киприан на святую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла их силой Крестного знамения и горячей молитвой ко Господу. Даже один из бесовских князей и сам Киприан, силою волшебства принимавшие различные обличья, не могли искусить святой Иустины, огражденной твердой верой во Христа. Все чары исчезали, и бесы разбегались от одного вида и даже имени святой девы.
Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее молитвой. Душе его, развращенной властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина ее падения и ничтожества тех, кому он служил. «Если ты боишься даже тени Креста и трепещешь Имени Христова, — сказал Киприан сатане, — то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?». Диавол тут же набросился на отвергшего его жреца и стал бить и душить его.
Святой Киприан впервые испытал на себе силу Крестного знамения и Имени Христова, оградившись от нападения вражия. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял Святого Крещения.
Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан утверждал великую силу горячей веры во Христа, искупившей все его более чем тридцатилетнее служение сатане: через семь дней после Крещения он был поставлен во чтеца, на двадцатый день — в иподиакона, на тридцатый — в диакона, а через год рукоположен во пресвитера. В скором времени святой Киприан был возведен в сан епископа.
Священномученик обратил ко Христу столько язычников, что в его епархии некому было приносить жертвы идолам, и их капища были заброшены. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игумения Иустина были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых мучений усечены мечом в 304 году. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними.
Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.