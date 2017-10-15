15 октября 2017 года – День работников пищевой промышленности
2017-10-15 08:07
15 октября 2017 года – День работников пищевой промышленности
День работников пищевой промышленности отмечается ежегодно в третье воскресенье октября, согласно Указу Президента Украины от 08.08.1995 № 714/95.
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Пищевая промышленность Украины — это тысячи больших, средних и малых предприятий разной формы собственности, которые производят почти 20% от общего объема промышленной продукции. Наибольшая часть реализованной продукции — это напитки, мясные и молочные продукты, табачные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, жиры, передает Rus.Media.
Специфика отрасли такова, что от заботливых рук зависит и количество, и качество продуктов, которую мы ежедневно оцениваем и ценим.
Дата празднования Дня работников пищевой промышленности в Украине близка к дате, провозглашенного в 1979 году Всемирного дня продовольствия, который отмечается 16 октября. В 1995 году 16 число выпадало на 3-й понедельник октября.