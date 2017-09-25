15 лучших лайфхаків для родителей, найденных на просторах Интернета
2017-09-25 11:34
15 лучших лайфхаків для родителей, найденных на просторах Интернета
Дети и не поняли, что произошло.
Родители, как часто вы оказывались среди хаоса, созданного вашими любимыми детьми? Они капризничают, балуются, разбрасывают вещи, хитрят, нарушают правила и порядок. Как направить их на путь истинный?
Мы собрали на просторах Интернета действенные и прикольные родительские лайфхаки. Уставшие мамы и папы проявили изобретательность, чтобы утихомирить свое чадо. Эти трюки помогли сделать воспитательный процесс более эффективным. И, возможно, пригодятся тебе.
«Убедила свою дочь, что меня раздражает шум пылесоса. Теперь она убирает каждый раз, когда сердится на меня».
«Советую попросить детей помочь с уборкой. Так, они не помогут. Но зато исчезнут с глаз со скоростью света и наконец дадут возможность насладиться тишиной, сами об этом не подозревая».
«Если не можешь найти, куда спряталась ребенок в доме, выключи Wi-Fi. Через 2 минуты она сама к тебе прибежит».
«Никогда, запомни, никогда не смотри восторженным взглядом прямо в глаза ребенку, который собирается заснуть. Она заметит твою радость и отменит миссию».
«Превращай скучные дела на соревнования. Мой четырехлетний сын оделся за 50 секунд. Хотел выиграть».
«Родительский хак: ты пришел домой с работы и не застал в нем детей — пользуйся возможностью, ешь все то, чем не хочешь делиться».
«Поставь на стол тарелку с овощами, и дети съедят их без лишних слов. Попроси их съесть овощи специально — и услышишь пронзительный крик протеста».
“”Мы живем роскошно, у нас есть крекеры”, — сказала мой ребенок. Вывод: не завышай ожидания и будет все хорошо».
— Пора в кровать.
— Я не устал.
— Почисть тогда зубы.
— Я очень устал.
«Иногда я прохожу мимо комнаты моих подрастающих дочерей, надев наушники, в которых ничего не играет. Они думают, что я не слышу их. Много узнала».
«Как убедить детей играть еще с новыми игрушками, до которых внезапно потеряли интерес? Поставить их в коробку возле двери, предназначенную для сбора вещей на благотворительность».
«Когда мой маленький сын начинает кричать, даю ему все, что вижу, пока он не заинтересуется чем-нибудь. Теперь он играет моим галстуком, но, по крайней мере, молчит».
«Носи в сумочке M&m’s. За каждое маленькое драже малыш будет выполнять твое желание. Послушание на целый день».
«Когда ребенок предлагает сделать тебе прическу, а потом появляется с чупа-чупсом в руке — беги!»