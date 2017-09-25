15 людей, которые просто попросили этого парня отфотошопити снимок. И это была роковая ошибка!
2017-09-25 11:27
15 людей, которые просто попросили этого парня отфотошопити снимок. И это была роковая ошибка!
Что бывает, если отдать свои фото не тому мастеру.
Многим не нравятся их фотографии, но пользоваться Фотошопом умеют не все, передает Rus.Media. Вот люди и обращаются к специалистам, которые могут сделать со снимками все, что угодно.
Один из таких специалистов Джеймс Фридман — известнейший в сети фотошоп-мастер и замечательный шутник. Он обожает издеваться над чужими снимками и выкладывает результаты в свой Твиттер. Это получается у него настолько хорошо, что люди сами шлют ему фото с просьбами.
Вот некоторые из его последних работ.
— Можешь сделать меня менее похожим на ребенка?
— Конечно.
— Привет, Джеймс! Ты не мог бы закрыть глаза моей девушке на этом фото?
— Надеюсь, это поможет.
— Джеймс, Помоги! Мы с семьей поехали на концерт, а я надел ужасно короткие шорты! Мои ноги портят это крутое фото. Пожалуйста, помоги! (Я рыжий слева.)
— Ты хороший.
— Привет, Джеймс. Не мог бы убрать ту пластиковую штуку с моего фото?
— Конечно.
— Привет, Джеймс. Не мог бы ты убрать жест моего друга?
— Он так больше не делает.
— Джеймс! Я хочу разместить это фото у себя в Інстаграмі, но здесь нет попы. Не мог бы добавить?
— Конечно!
— Привет, Джеймс! Мне очень нравится это фото, но не мог бы ты убрать мальчика в очках позади нас? Мне не нравится его лицо…
— Мне нравится его лицо.
— Можешь сделать меня выше отца? Пожалуйста…
— Конечно.
— Можешь сделать так, чтобы парень в полосатой футболке не смотрел мне в затылок? Я-отец.
— Конечно.
— Привет, Джеймс! Ты не мог бы сделать, чтобы я (блондинка в центре) смотрела на девушку в белом?
— Держи!
— Джеймс, можешь сделать так, чтобы я не выглядела будто делаю предложение?
— Конечно.
— Ему некомфортно, можешь это исправить?
— Несомненно.
— Привет, Джейми. Можешь сделать моего парня богатым?
— Конечно.
— Привет, красавец. Можешь убрать моего бывшего отсюда?
— Твой бывший убран оттуда.
— Привет, Джейми, я буду очень благодарна, если ты сделаешь так, будто мы с отцом на полном стадионе.
— Конечно.
Так что внимательнее смотри, кому отправляешь свои фотографии. Хотя Джеймс по-своему уникален…