15 людей, которые просто попросили этого парня отфотошопити снимок. И это была роковая ошибка!

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-25 11:27

15 людей, которые просто попросили этого парня отфотошопити снимок. И это была роковая ошибка!
Что бывает, если отдать свои фото не тому мастеру.

Многим не нравятся их фотографии, но пользоваться Фотошопом умеют не все, передает Rus.Media. Вот люди и обращаются к специалистам, которые могут сделать со снимками все, что угодно.

Один из таких специалистов Джеймс Фридман — известнейший в сети фотошоп-мастер и замечательный шутник. Он обожает издеваться над чужими снимками и выкладывает результаты в свой Твиттер. Это получается у него настолько хорошо, что люди сами шлют ему фото с просьбами.

Вот некоторые из его последних работ.

— Можешь сделать меня менее похожим на ребенка?

— Конечно.

— Привет, Джеймс! Ты не мог бы закрыть глаза моей девушке на этом фото?

— Надеюсь, это поможет.

— Джеймс, Помоги! Мы с семьей поехали на концерт, а я надел ужасно короткие шорты! Мои ноги портят это крутое фото. Пожалуйста, помоги! (Я рыжий слева.)

— Ты хороший.

— Привет, Джеймс. Не мог бы убрать ту пластиковую штуку с моего фото?

— Конечно.

— Привет, Джеймс. Не мог бы ты убрать жест моего друга?

— Он так больше не делает.

— Джеймс! Я хочу разместить это фото у себя в Інстаграмі, но здесь нет попы. Не мог бы добавить?

— Конечно!

— Привет, Джеймс! Мне очень нравится это фото, но не мог бы ты убрать мальчика в очках позади нас? Мне не нравится его лицо…

— Мне нравится его лицо.

— Можешь сделать меня выше отца? Пожалуйста…

— Конечно.

— Можешь сделать так, чтобы парень в полосатой футболке не смотрел мне в затылок? Я-отец.

— Конечно.

— Привет, Джеймс! Ты не мог бы сделать, чтобы я (блондинка в центре) смотрела на девушку в белом?

— Держи!

— Джеймс, можешь сделать так, чтобы я не выглядела будто делаю предложение?

— Конечно.

— Ему некомфортно, можешь это исправить?

— Несомненно.

— Привет, Джейми. Можешь сделать моего парня богатым?

— Конечно.

— Привет, красавец. Можешь убрать моего бывшего отсюда?

— Твой бывший убран оттуда.

— Привет, Джейми, я буду очень благодарна, если ты сделаешь так, будто мы с отцом на полном стадионе.

— Конечно.

Так что внимательнее смотри, кому отправляешь свои фотографии. Хотя Джеймс по-своему уникален…

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