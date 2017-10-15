15 крутых стрижек для волос любой текстуры (фото)
2017-10-15 11:54
15 крутых стрижек для волос любой текстуры (фото)
Выбирай!.
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Мы подобрали для тебя 15 стрижек, которые не требуют укладки, если правильно подобраны по типу волос, передает Rus.Media.
Жесткие волосы
1. Локоны до плеч
Аккуратнее с короткими стрижками: твои жесткие волосы могут реагировать на влажность и ветер, пушась и теряя форму. Длина чуть ниже плеч будет оптимальной.
2. Каскад
Если волосы тяжелые, сделай послойную стрижку каскадом: визуально объем сохранится, но носить шевелюру станет намного легче.
3. Длинную челку и локоны от лица
Отличный вариант для вьющихся волос: послойная стрижка придаст локонам идеальную форму.
Тонкие волосы
1. Ровная длина
Вместо того чтобы с помощью тысячи средств пытаться придать объем тонким волосам, используй их преимущество — гладкость и послушность, и выбирай стрижку с ровной длиной.
2. Неровный пробор и длина до плеч
Идеальный вариант, который выглядит стильно, как будто ты специально вытянула волосы утюжком.
3. Удлиненный боб
Выглядит шикарно и объемно!
Вьющиеся волосы
1. Средний боб
Оптимальный вариант, если волосы вьются «спиральками»: и объем и структура видно сразу!
2. Локоны на пробор
Для расслабленных завитков оптимальная длина — ниже плеч, тогда они сами ложатся так, как надо.
3. Одна длина
Если твои волосы вьются тугими кольцами, ни в коем случае не отстригай челку: получится одуванчик над бровями!
Непослушные волосы
1. Пикси
Радикально: вымыл, взъерошил — круто!
2. Рваная стрижка
Шэг, как называют ее в Европе, набирает обороты: ранее мы считали это «неуложеними волосами», теперь — это стильно!
3. Длинную челку и стрижка слоями
Достаточно нанести немного мусса для укладки и сформировать толстые пряди, чтобы волосы выглядели роскошной копной.
Абсолютно прямые волосы
1. Отросший боб
Когда отрастут, твоя стрижка только приобретет модную текстуру!
2. Каскад
Как и на жестких волосах, каскад невероятно эффектные на прямых.
3. Супердлинные
Они будут лежать идеально гладко и ровно на зависть всем! Только не забывай подстригать секущиеся кончики.