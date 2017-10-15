15 крутых стрижек для волос любой текстуры (фото)

despravda | 15.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-15 11:54

15 крутых стрижек для волос любой текстуры (фото)
Выбирай!.

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Мы подобрали для тебя 15 стрижек, которые не требуют укладки, если правильно подобраны по типу волос, передает Rus.Media.

Жесткие волосы

1. Локоны до плеч

Аккуратнее с короткими стрижками: твои жесткие волосы могут реагировать на влажность и ветер, пушась и теряя форму. Длина чуть ниже плеч будет оптимальной.

2. Каскад

Если волосы тяжелые, сделай послойную стрижку каскадом: визуально объем сохранится, но носить шевелюру станет намного легче.

3. Длинную челку и локоны от лица

Отличный вариант для вьющихся волос: послойная стрижка придаст локонам идеальную форму.

Тонкие волосы

1. Ровная длина

Вместо того чтобы с помощью тысячи средств пытаться придать объем тонким волосам, используй их преимущество — гладкость и послушность, и выбирай стрижку с ровной длиной.

2. Неровный пробор и длина до плеч

Идеальный вариант, который выглядит стильно, как будто ты специально вытянула волосы утюжком.

3. Удлиненный боб

Выглядит шикарно и объемно!

Вьющиеся волосы

1. Средний боб

Оптимальный вариант, если волосы вьются «спиральками»: и объем и структура видно сразу!

2. Локоны на пробор

Для расслабленных завитков оптимальная длина — ниже плеч, тогда они сами ложатся так, как надо.

3. Одна длина

Если твои волосы вьются тугими кольцами, ни в коем случае не отстригай челку: получится одуванчик над бровями!

Непослушные волосы

1. Пикси

Радикально: вымыл, взъерошил — круто!

2. Рваная стрижка

Шэг, как называют ее в Европе, набирает обороты: ранее мы считали это «неуложеними волосами», теперь — это стильно!

3. Длинную челку и стрижка слоями

Достаточно нанести немного мусса для укладки и сформировать толстые пряди, чтобы волосы выглядели роскошной копной.

Абсолютно прямые волосы

1. Отросший боб

Когда отрастут, твоя стрижка только приобретет модную текстуру!

2. Каскад

Как и на жестких волосах, каскад невероятно эффектные на прямых.

3. Супердлинные

Они будут лежать идеально гладко и ровно на зависть всем! Только не забывай подстригать секущиеся кончики.

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