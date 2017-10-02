15 граммов этого продукта – и будешь жить дольше
Тот, кто съедает горсть лесных орехов или арахиса в день, менее подвержен риску ранней смерти. Ученые университета Маастрихта в течение 10 лет наблюдали за 120 тысячами человек в возрасте от 55 до 69 лет, передает BBC Украина. Результаты эксперимента опубликованы в “Международном журнале эпидемиологии”.
Предыдущими исследованиями доказана связь между употреблением орехов и развитием сердечно-сосудистых болезней. Но впервые ученые установили связь между употреблением определенных видов орехов и конкретными заболеваниями. Исследователи из Маастрихта доказали снижение риска ранней смерти у людей, употребляющих не менее 15 г лесных
орехов или арахиса в день. Речь лишь о орехи — арахисовое масло изъяли из перечня полезных продуктов из-за содержания соли и гидрогенизированных жиров.
Результаты десятилетних исследований показывают, что преждевременный риск смерти от рака, диабета, респираторных инфекций и дегенеративного заболевания нервной системы ниже среди тех, кто употреблял орехи, на 30 — 45%.
Содержащие орехи: мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, разнообразные витамины, клетчатку, антиоксиданты, другие биологически активные соединения.