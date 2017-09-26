14 звезд, которые обожают «Голые» платья и показывают публике все части своего тела
2017-09-25 21:19
14 звезд, которые обожают «Голые» платья и показывают публике все части своего тела
В последние годы заметили болезненную моду на «голые» платья, которые обнажают практически все тело
Каждый раз, когда звезды пытаются удивить своих поклонников, они выступают на фестивалях и других мероприятиях в самых смелых нарядах, передает Rus.Media.
Но в последние годы мы заметили болезненную моду на «голые» платья, которые обнажают практически все тело. Они пытаются показать как можно больше частей своего тела, но в то же время носят длинные платья.
Мы представляем вам звездных женщин, которые обожают откровенные наряды.
Дженнифер Лоуренс
Белла Хадид
Кендал Дженнер
Тони Брекстон
Джейми Александр
Рита Ора
Ирина Шейк
Анжела Сарафян
Рианна
Майли Сайрус
Бейонсе
Ким Кардашьян
Дженнифер Лопес