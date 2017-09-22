14 предвестников рака, о которых должен знать каждый живой
2017-09-20 13:15
14 предвестников рака, о которых должен знать каждый живой
Предупрежден — значит вооружен.
Все как один медицинские эксперты говорят, что раннее выявление раковой опухоли имеет решающее значение для борьбы с болезнью, передает Rus.Media.
Есть некоторые признаки развития рака, которые нельзя игнорировать. Проверьте свой организм на предмет его чистоты от раковых клеток, если чувствуете, что какой-то из этих симптомов.
Помните: эти признаки означают только то, что вам нужно обратиться за помощью к врачу.
1. Вздутие живота у женщин
Непонятный и хронический метеоризм может указывать на рак яичников. Доктор Бет Ю Карлан объясняет:
Если вы чувствуете, что чувство переполненности желудка появляется у вас очень быстро, и при этом регулярно чувствуете боли в пояснице, посетите врача. Особенно, если вы чувствуете эти симптомы несколько недель подряд.
2. Нерегулярные кровотечения у женщин
Любое ненормальное кровотечение, которое случается после менопаузы или вообще не привязано к циклу, может быть признаком чего-то серьезного. Например, эндометрия, или рак шейки матки.
Доктор Каролин Рунович говорит:
Так что собирайтесь к врачу, если замечали за собой нечто подобное. Будем надеяться, что речь идет о какой-то банальной инфекции шейки матки.
3. Боли в животе и органах малого таза у женщин
Боль в органах малого таза или животе могут быть признаком серьезных проблем с яичниками. Если эта боль сопровождается еще и вздутием живота, если у вас есть проблемы с аппетитом или мочеиспусканием, это требует поездки к врачу.
Американское общество рака пишет:
4. Стойкие боли в спине у мужчин
У этой проблемы может быть много причин. И большинство из них, к счастью, не связаны с раком. Тем не менее, рак толстой кишки и простаты практически всегда сопровождается острыми болями в спине. Так что если вы с ними столкнулись, не помешало бы записаться к врачу.
Издание Healthline пишет на эту тему:
Конечно, боли в мышцах сами по себе не должны быть для вас причиной паники. Но если это состояние повторяется у вас регулярно, речь наверняка идет о чем-то серьезном.
5. Изменения в яичках у мужчин
Один из лучших способов защититься от рака яичек — постоянно мониторить за состоянием и размерами этих органов. Важно, чтобы их размер и форма не менялись.
Доктор Герберт Лепор объясняет:
В общем, присматривайтесь к себе!
6. Боль в паху, бедрах или в тазу у мужчин
Рак предстательной железы может отдавать не только болями в спине, но и болями в паху, бедрах и ягодицах. Теми же симптомами характеризуется и рак яичек.
И помните: любая хроническая боль или отечность — это, безусловно, признак чего-то серьезного.
7. Постоянный кашель у мужчин и женщин
Как правило, кашель — это следствие простуды. Тем не менее, если он отказывается идти и мучает вас месяцами/годами, то это может указывать на рак щитовидной железы, горла и легких.
Автор многочисленных исследований на тему рака Катрина Уитакер пишет:
Курение также может быть причиной хронического кашля. «Это раковый убийца номер один», — подчеркивает Карлан.
8. Проблемы с мочеиспусканием у мужчин и женщин
Если у вас регулярно повторяются проблемы с испражнениями и мочеиспусканием, это может быть признаком чего-то очень серьезного.
Healthline пишет:
Если вместе с калом из вас выходит и кровь, значит, пришло время немедленно обратиться к профессионалам.
9. Внезапная потеря веса у мужчин и женщин
Внезапная и необъяснимая причина веса может иметь несколько причин, но все они очень серьезные. Так, в частности, проявляют себя и некоторые виды рака.
Американское общество рака пишет:
Стресс, правда, тоже может стать причиной этого. Но лучше сдайте анализ крови, чтобы убедиться, что все нормально.
10. Изменения в области груди у мужчин и женщин
Многие люди думают, что рак молочной железы поражает только женщин, но на самом деле он встречается и у мужчин. Первый его признак: появление комков непонятной природы в области груди.
Доктор Майерс говорит:
Рак молочной железы лечится без особых проблем: главное — выявить на ранней стадии.
11. Увеличение лимфатических узлов у мужчин и женщин
Речь идет о небольших железах, расположенных в нескольких местах по всему телу. Главные — на шее и под мышками. Увеличение лимфатических узлов чаще всего является признаком переохлаждения или следствие боли в горле.
Тем не менее, доктор Марлен Майерс отмечает, что есил припухлости не проходят в течение двух-четырех недель, вам следует обязательно обратиться к врачу.
12. Изменения кожи мужчин и женщин
Следует следить за любыми новыми образованиями на своей кожи. Ведь этот вид рака крайне важно, и главное — что легко обнаружить на ранней стадии.
Обращайте внимание на все новые родинки, которые появляются на вашем теле. Если вам не нравится их цвет, форма или размер, немедленно обратитесь к врачу.
13. Любые изменения во рту мужчин и женщин
Прежде всего, стоит обратить внимание на появление непонятных белых или красных пятен в ротовой полости. Особенно, если вы курите или жуете табак!
Американское общество рака по этому поводу пишет:
14. Сильная хроническая усталость у мужчин и женщин
Мы имеем в виду усталость без всякой на то причины. То есть если вы каждый день чувствуете себя по утрам еще хуже, чем по вечерам, то скорее всего, вы заболели чем-то действительно серьезным.
Американское общество рака пишет:
Как вы понимаете, это тоже тот случай, когда лучше лишний раз сходить к врачу, чтобы понять, что вы в безопасности, чем потом сожалеть об этом в больничной палате.