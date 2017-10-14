14 октября-День Защитника Украины
2017-10-14 09:57
14 октября-День Защитника Украины
Что подарить мужчине.
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День Защитника Украины – один из важнейших праздников, который страна отмечает ежегодно 14 октября, передает Rus.Media. Традиционно в этот день поздравления принимают мужчины, ведь именно они являются главными защитниками государства.
Конечно же, своих родных и близких хочется порадовать хорошим подарком. О том, что именно можно преподнести в виде презента на День Защитника Украины, пишет СМИ
Первая идея – это авто-термос. Такой практичный подарок придется по вкусу многим мужчинам, ведь он идеально подходит как бойцам, которые защищают интересы страны на фронте, так и мужчинам, которые обожают активный отдых на природе в мирных условиях.
Также можно смело дарить любую одежду и обувь, ведь это всегда актуально. Поскольку День Защитника отмечается в середине октября, уместны будут шарфы, варежки, осенние или зимние ботинки, куртки, то есть все то, что сможет согревать тело и душу, напоминая о человеке, который сделал подарок.
Еще один вариант – это подарочный сертификат. Приглашение может быть куда угодно: на концерт, массаж, прыжок с парашютом, фотосессию и прочее. Здесь целое море возможностей для вашей фантазии. Таким образом, вы подарите дорогому человеку незабываемые впечатления. Подарок можно дополнить какой-нибудь приятной безделушкой. Например, если человек любит собак, порадуйте его сувениром в форме веселого песика.
Конечно же, всегда актуальными будут блокнот или книга. Если человек любит читать, и вы знаете о его литературные вкусы, смело отправляйтесь в магазин! Именно там вы найдете то, что нужно. Читать подаренную книгу – двойная радость!
Последняя идея – это портативная электроника: наушники, умные часы и браслеты, MP3-плееры, диктофоны, фитнес-браслеты и прочее. В каталоге товаров всегда можно подобрать именно то, что должно зацепить конкретного мужчины. В наше цифровое время подобный подарок всегда уместен.
Ну, и не стоит забывать про традиционные подарки – средства для бритья, ухода за лицом, ароматы. Или же устроить романтический ужин или собственноручно испечь тортик – это тоже будет приятным сюрпризом. Вкусные и простые рецепты смотрите в разделе “Кулинария”.
Приступайте к выбору подарка на День Защитника Украины с интересом и радостью, и тогда вы точно не прогадаете! Пусть мужчина, которому вы готовите сюрприз, получит максимум положительных эмоций!