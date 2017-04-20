13-й отдельный мотопехотный батальон прибыл в Чернигов

despravda | 20.04.2017 | Новости | Комментариев нет

20 апреля, в четверг, для боевой подготовки в Черниговской области прибыл 13-й отдельный мотопехотный батальон.

Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА и ветераны 13-го отдельного мотопехотного батальона организовали военным гостеприимную встречу.

Праздничные поздравления с Пасхой получили бойцы и от военного капеллана Екатерининской церкви Украинской православной церкви Киевского патриархата отца Евгения (Орды).

Уважаемые жители области!

Предлагаем вам присоединиться к поддержке военнослужащих тринадцатого отдельного мотопехотного батальона.

Контактное лицо: Бизган Игорь Михайлович (ветеран 13-го отдельного мотопехотного батальона), (063) 3326833.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
Метки:,

Похожие записи

Об авторе

despravda