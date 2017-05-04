13-й батальон три года на защите страны
В апреле 2014 года начал свой героический боевой путь Черниговский 13-й батальон территориальной обороны, который впоследствии был реорганизован в отдельный мотопехотный батальон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Бойцы батальона одними из первых попали на фронт три года назад. Хотя это воинское формирование сначала предназначалось для защиты населения в пределах области. И сегодня военнослужащие знаменитого 13-го на защите страны. По случаю третьей годовщины со дня создания батальона в минувшие выходные состоялся патриотически-культурное мероприятие «Первый батальон Черниговщины». Выразить благодарность бойцам собрались представители власти, волонтеры, общественность. Среди главных героев мероприятия – члены общественной организации ветеранов АТО «Союз 13 БТРО». У мемориальной стелы погибшим участникам АТО присутствующие вспомнили погибших Героев поименно почтили их память минутой молчания и возложили цветы. В кино-культурном художественном центре национально-патриотического воспитания детей и молодежи во время торжеств военнослужащим 13-го батальона вручили почетные отличия «За оборону Дебальцево». Продолжился мероприятие патриотической концертной программой.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым