13 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
2017-10-13 08:34
13 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
Число пострадавших от землетрясений, циклонов, наводнений стремительно растет.
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Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (англ. International Day for Disaster Reduction) ежегодно отмечается 13 октября. И в этот День ООН призывает людей поделиться накопленными знаниями в области уменьшения опасности бедствий, передает Rus.Media
Впервые он был отмечен согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 44/236 от 22 декабря 1989 года, как Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Decade for Natural Disaster Reduction) — 1990-1999.
В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение продолжать ежегодно отмечать эту дату как Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий во вторую среду октября в качестве одного из инструментов, содействующих формированию глобальной культуры уменьшения опасности стихийных бедствий, включая предотвращение стихийных бедствий, смягчения их последствий и обеспечения готовности к ним.
21 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/200 постановила провозгласить 13 октября датой празднования Дня и поменяла название на Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий. Цель Дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий.
Международная стратегия по уменьшению опасности стихийных бедствий преследует, прежде всего, цель доведения до сведения широкой общественности важности задачи предотвращения и проведения разъяснительной работы среди населения и общин, которые наиболее подвержены опасности стать жертвой стихийных, экологических и техногенных бедствий, относительно доступных средств по предотвращению перерастания опасностей в катастрофы.
Число пострадавших от землетрясений, циклонов, наводнений и засух стремительно растет. По данным ООН, в 2004 году около 250 тысяч человек стали жертвами стихийных бедствий. Это в три раза больше аналогичного показателя 2003 года и почти в 10 раз больше, чем в 2002 году.
Кроме того, по сообщению Международной Федерации Красного Креста, этот показатель втрое превышает среднегодовой показатель за период с 1994 по 2003 годы.
Немало сейсмически неустойчивых районов, регулярно подвергающихся землетрясениям, — Кавказ, Средняя Азия, некоторые области Китая, Япония.
Стихийные бедствия приносят смерть, разрушение и вызывающих социальные и экономические потрясения в первую очередь на местном уровне. Ежегодно миллионы людей вынуждены покидать родные места в результате стихийных бедствий. В 2014 году перемещенными лицами стали 19,3 миллиона человек. В среднем в результате стихийных бедствий погибает 184 человека в день.
По прогнозам, из-за урбанизации и изменения климата на планете число жертв будет расти. В результате стихийных бедствий страны вынуждены сокращать средства, ассигнованные на программы по решению задач в области устойчивого развития. Необходимо отметить, что многие стихийные бедствия обусловлены изменением климата.
Но миллионы жизней можно спасти, если государства будут больше делать для предупреждения и сокращения риска бедствий. Необходимо в срочном порядке укрепить потенциал на местах. В Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий, принятой в 2015 году, представлены конкретные пути уменьшения последствий бедствий любого характера и масштабов, включая бедствия, вызванные деятельностью человека.
А в сам Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий ООН каждый год определяет тематику Дня. Так, в разные годы его темами были: «Уменьшение опасности для устойчивого развития горных районов», «Усвоение опыта борьбы с нынешними бедствиями для борьбы с будущими опасностями», «Деятельность по уменьшению опасности бедствий начинается со школы», «Безопасность больниц при стихийных бедствиях: снижение риска, защита больниц, спасение жизней», «Инвалиды — это самый большой неиспользованный резерв для тех, кто отвечает за подготовку к бедствиям во всем мире», «Стойкость во имя жизни», «Знания во имя жизни», «Дом, безопасный дом: повышение устойчивости к стихийным бедствиям, снижения числа перемещенных лиц» и другие.