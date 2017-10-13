13 октября 2017 – Всемирный день яйца
2017-10-13 08:31
13 октября 2017 – Всемирный день яйца
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньї… Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным. История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия (International Egg Commission) объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.