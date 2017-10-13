13 октября — Международный день отказа от бюстгальтеров
13.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-13 15:23
13 октября — Международный день отказа от бюстгальтеров
В день “No Bra Day” девушки традиционно бросают в воздух не чепчики, а… Впрочем, смотри сам!
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13 октября — Международный день отказа от бюстгальтеров, передает Rus.Media. Он отмечается с 2011 года, и традиционно женщины празднуют, выкладывая в социальные сети мотивирующие фотографии с тегами #NoBraDay и #NoBra. Мы не смогли пройти мимо этого общественно важного явления.
Цель у праздника благая — повысить осведомленность женщин о проблеме рака груди и избавиться от закрепощающих стандартов в одежде. Мы в редакции MAXIM тоже против закрепощающих традиций, чего и тебе желаем!