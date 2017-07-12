13-летняя девушка ушла из дома и не вернулась
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговским отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Владислава Мельник, 2003 года рождения.
Сегодня, 11 июля, в полицию обратился ее отец и сообщил, что вчера его дочь около 17:00 ушла гулять на улицу и до сих пор не вернулась домой. Семья проживает в Чернигове по улице Шевченко.
Приметы:
- на вид 16 лет;
- рост примерно 172 см;
- худощавого телосложения;
- волосы светлые, ниже плеч;
- имеет плохое зрение, носит очки в черно-белой оправе.
Была одета:
- рваные голубые джинсы;
- черную футболку с надписью «Нью-йорк»;
- бордовые мокасины.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить до Черниговского отдела полиции по телефонам: 102, 619-911 или (093)5099816.
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