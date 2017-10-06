13 ярких примеров того, что фотографий в интернете доверять нельзя!

despravda | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-05 20:43

13 ярких примеров того, что фотографий в интернете доверять нельзя!
Не всегда то, что вы видите в Сети является правдой.

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Благодаря графическим редакторам и простой человеческой хитрости любой сюжет может стать реальным, передает Rus.Media. Во многих случаях сделать идеальную фотографию можно даже не прибегая к фотошопу. Достаточно правильно обрезать снимок. Мы подобрали для вас наиболее удачные варианты манипуляций, которые предоставили снимке совсем другой вид.

Любой сюжет можно показать под совершенно разными углами

Бюджетная отпуск

Парусник? А вот и нет

Сеть состоит из такого

А также превращение птиц в акул

Лишь тени

Instagram-тур

Третий лишний?

И снова обман! Зато какой правдоподобный

Снова главный герой остался не при делах

Что делать, если нет денег на ремонт машины? Просто обрежь фотку

Как вам такие способности?

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