13 ярких примеров того, что фотографий в интернете доверять нельзя!
2017-10-05 20:43
13 ярких примеров того, что фотографий в интернете доверять нельзя!
Не всегда то, что вы видите в Сети является правдой.
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Благодаря графическим редакторам и простой человеческой хитрости любой сюжет может стать реальным, передает Rus.Media. Во многих случаях сделать идеальную фотографию можно даже не прибегая к фотошопу. Достаточно правильно обрезать снимок. Мы подобрали для вас наиболее удачные варианты манипуляций, которые предоставили снимке совсем другой вид.
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