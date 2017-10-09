13 актуальных вопросов армянскому радио, заданных полвека назад
2017-10-08 14:34
13 актуальных вопросов армянскому радио, заданных полвека назад
Говорят, история армянского радио началась с предостережения ереванского диктора: «При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме все происходит наоборот»
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Говорят, история армянского радио началась с предостережения ереванского диктора: «При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме все происходит наоборот», передает Rus.Media.
После этого радиостанция стала персонажем многочисленных анекдотов, начинавшихся с фразы «у армянского радио спрашивают».
Анекдоты эти были настолько популярны, что представителям этого армянского радио приходилось несладко. Как-то в начале семидесятых в Москве, в Колонном зале Дома Союзов проходило Всесоюзное совещание работников радио и телевидения. Когда председательствующий объявил: «Слово предоставляется представителю армянского радио», в зале стоял такой хохот, что бедному представителю долго не давали начать выступление. Когда смех, наконец, стих, этот самый представитель взял микрофон и сказал: «Нас часто спрашивают…» Говорят, после этого работа совещания была полностью парализована.
Чаще всего армянское радио спрашивали о женщинах и о политике. Шутки про женщин заставили покраснеть даже поручика Ржевского, поэтому в нашей подборке – политические анекдоты. Тем более, что многие из них звучат вполне свежо.
Армянское радио спрашивают: «Если у нас все так хорошо, то почему все так плохо?»
Армянское радио отвечает: «Потому что тут действует диалектический закон единства противоположностей».
Вопрос армянскому радио: «Какая разница между демократией и диктатурой?»
Ответ: «При демократии народ открыто проявляет недовольство своим правительством. А при диктатуре — чужим».
Армянское радио спрашивают: «Какая разница между телевизором и ночным горшком?»
Ответ: «Невелика: и там дерьмо, и там дерьмо. Но в горшке лучше видно».
Вопрос армянскому радио: «Как отличить правдивые новости от провокаций?»
Ответ: «Если новость передана по BBC и опровергнута „Правдой“ — новости можно доверять»
Армянское радио спрашивают: «Будут ли при коммунизме деньги?»
Ответ: «Югославские ревизионисты утверждают, что будут. Китайские догматики утверждают, что нет. Мы подходим к вопросу диалектически: у кого-то будут, а у кого-то нет».
Армянское радио спрашивают: «может ли коммунист платить партийные взносы со взятки?»
Армянское радио отвечает: «Если он настоящий коммунист, то, конечно, должен».
Анри Картье-Брессон (1908-2004). 1972 год. СССР. Армения / Henri Cartier-Bresson. Soviet Union. Armenia. 1972. Source
Армянское радио спрашивают: «Есть ли выход из безвыходного положения?»
Ответ: «На вопросы о науке и образовании в нашей стране армянское радио больше не отвечает!»
Вопрос армянскому радио: «Когда будет лучше?»
Ответ: «Уже было».
Вопрос армянскому радио: «Какова средняя продолжительность жизни в СССР?»
Ответ: «Десять лет: семь лет до школы и три года после выхода на заслуженный отдых».
Вопрос армянскому радио: «Какое основное отличие от царизма развитого социализма?»
Ответ: «При царизме власть переходит от отца к сыну, при развитом социализме – от одного идиота к другому».
Армянское радио спрашивают: «Чем отличается пессимист от оптимиста?»
Ответ: «Пессимист утверждает, что хуже не бывает, оптимист верит, что будет!»
Вопрос армянскому радио: «С кем граничит Союз Советских Социалистических Республик?»
Ответ: «С кем хочет, с тем и граничит» .
Вопрос армянскому радио: «Сколько чувств у советских людей?»
Ответ: «Шесть: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус и чувство глубокого удовлетворения».