12 пар наших и голливудских звезд, нереально похожих друг на друга
2017-09-25 14:26
12 пар наших и голливудских звезд, нереально похожих друг на друга
В мире, как всем известно, большое количество двойников.
Люди, принадлежащие к одной расе, практически со стопроцентной уверенностью могут найти похожего на себя человека, передает Rus.Media. Такое случается и среди знаменитых людей. В этой подборке мы покажем примеры всем известных звезд наших и зарубежных экранов, которые удивительно похожи…
1. Гарик Харламов и Мэтт Дэймон
2. Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид
3. Орнелла Мути и Алина Кабаева
4. Юлия Ковальчук и Сара Джессика Паркер
5. Салли Стратчерс и Алла Пугачева
6. Пенелопа Крус и Тина Канделаки
7. Татьяна Пельтцер и Мэгги Смит
8. Лада Дэнс и Мила Йовович
9. Лариса Удовиченко и Мерил Стрип
10. Константин Крюков и Венсан Кассель
11. Лера Кудрявцева и Ким Кардашьян
12. Юлия Высоцкая и Грейс Келли