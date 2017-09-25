12 пар наших и голливудских звезд, нереально похожих друг на друга

despravda | 25.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-25 14:26

12 пар наших и голливудских звезд, нереально похожих друг на друга
В мире, как всем известно, большое количество двойников.

Люди, принадлежащие к одной расе, практически со стопроцентной уверенностью могут найти похожего на себя человека, передает Rus.Media. Такое случается и среди знаменитых людей. В этой подборке мы покажем примеры всем известных звезд наших и зарубежных экранов, которые удивительно похожи…

1. Гарик Харламов и Мэтт Дэймон

2. Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

3. Орнелла Мути и Алина Кабаева

4. Юлия Ковальчук и Сара Джессика Паркер

5. Салли Стратчерс и Алла Пугачева

6. Пенелопа Крус и Тина Канделаки

7. Татьяна Пельтцер и Мэгги Смит

8. Лада Дэнс и Мила Йовович

9. Лариса Удовиченко и Мерил Стрип

10. Константин Крюков и Венсан Кассель

11. Лера Кудрявцева и Ким Кардашьян

12. Юлия Высоцкая и Грейс Келли

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