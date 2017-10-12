12 октября – Всемирный день зрения
2017-10-12 07:22
12 октября – Всемирный день зрения
Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой. Этот день является также основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение 2020: право на зрение», созданной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты. Слепота – это неспособность видеть. Ведущие причины хронической слепоты включают катаракту, глаукому, возрастную дегенерацию желтого пятна, помутнение роговицы, трахому и заболевания глаз у детей (например, вызываемые дефицитом витамина А). В мире все шире встречается слепота, развивающаяся с возрастом, а также слепота, вызываемая неконтролируемым диабетом.