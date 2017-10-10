12 октября с Землей может столкнуться гигантский астероид!
2017-10-09 12:30
12 октября с Землей может столкнуться гигантский астероид!
Диаметр приближается к Земле космического объекта, с некоторой вероятностью, составляет около 40 метров, то есть он может оказаться больше метеорита «Челябинск»
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12 октября с Землей может столкнуться гигантский астероид, падение которого грозит значительными последствиями, передает Rus.Media.
Как утверждает ряд средств массовой информации, с таким прогнозом выступил американский астроном Джужит Рис, представляющий Университет Техаса. Согласно сообщениям, астероид представляет большую опасность, чем знаменитый метеорит, упавший в Челябинской области в феврале 2013 года.
Со ссылкой на Джужита Риса СМИ утверждают, что диаметр приближается к Земле космического объекта, с некоторой вероятностью, составляет около 40 метров, то есть он может оказаться больше метеорита «Челябинск». Точный размер небесного тела пока не удалось определить, и если окажется, что оно все же является не очень большим, даже в случае попадания в земную атмосферу никакой опасности для жителей планеты он не представляет. Тем не менее, если он все же окажется большим и на Землю упадет (особенно, если в точке падения будет располагаться населенный пункт), на месте столкновения может образоваться кратер, а вокруг будут наблюдаться разрушения.
Впрочем, в тех же сообщениях, где упоминается Джудит Рис, отмечается, что другие специалисты оценивают вероятность падения на Землю данного астероида как крайне низкую.
Метеорит, диаметр которого приблизительно оценивается в 17 метров, а масса — 10 тысяч тонн, 15 февраля 2013 года вошел в атмосферу Земли над Челябинской областью взорвался на высоте 15-25 километров. В результате пострадали 1 613 человек,