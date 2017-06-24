12-летний парень устроил пожар в родительском доме

magictr | 24.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В Службу спасения «101» в Бобровицком районе 22 июня в 17:39 поступило сообщение о пожаре двухквартирного жилого дома по улице 30 лет Победы, в райцентре.

Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.

По вызову к месту происшествия прибыло отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части. Огнеборцы в 17:59 возгорание локализовали, а в 18:10 — окончательно ликвидировали.

Причиной пожара послужили шалости с огнем 12-летнего сына хозяев дома.

Как выяснилось, пока мать занималась по хозяйству, оставленный без должного внимания взрослых, Саша вместе со своим 10-летним другом играл на чердаке дома со спичками. В результате пожара огнем повреждена кровля. К счастью, дети не пострадали.

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