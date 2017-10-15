12 фото популярных актрис и их мам в одном возрасте
2017-10-15 16:50
12 фото популярных актрис и их мам в одном возрасте
Гены — удивительная штука.
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Иногда дети с раннего возраста так похожи на своих родителей, что только глянешь — и сразу видно маленькую копию, передает Rus.Media.
Не стали исключением и знаменитости. Стоит только покопаться в архивных фото, и найдешь поразительное сходство.
Мы покажем тебе, как выглядят звезды и какими были их мамы в том же возрасте.
Американская актриса, кинорежиссер и просто красавица Кейт Хадсон с мамой Голди Хоун, 37 лет
Британская актриса Кейт Уинслет, которая проснулась знаменитой после главной роли в «Титанике», и ее мама Салли Бриджес, 41 год
Анастасия Шубская и ее мама Вера Глаголева, советская и российская актриса театра и кино, 22 года
Актриса Елизавета Боярская и ее мама Лариса Луппиан, 30 лет
Замечательная актриса Гвинет Пэлтроу и ее мама Блайт Даннер, 44 года
Знаменитая американская актриса Мелани Гриффит и ее мама Типпи Хедрен, 59 лет
Эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте и ее именитая мама Алла Пугачева, 45 лет
Американская киноактриса и модель Лив Тайлер с мамой Биби Бьюэлл, 39 лет
Литовская и российская актриса, красавица Агния Дитковските и ее мама Татьяна Лютаева, 28 лет
Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс с мамой Пэт Джонс, 47 лет
Талантливая австралийская актриса и продюсер Николь Кидман и ее мама Джанелль Энн Макнэйл, 49 лет
Актриса и бывшая модель Шэрон Стоун и ее мама Дороти Стоун, 59 лет
На некоторые из представленных фотографий стоит только взглянуть — и сразу поймешь, в кого пошла такая красавица.!