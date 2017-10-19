11 способов проверить качество продуктов, которые мы едим
2017-10-18 21:42
11 способов проверить качество продуктов, которые мы едим
Не стоит доверять каждому производителю.
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Мы покупаем еду, чтобы подарить своему желудке сытость, а организму пользу и не хотим, чтобы наше тело получило вред от съеденной пищи. Конечно, порой мы балуемся вредными лакомствами, но намеренно делать плохо организму из нас явно никто не хочет. Но что делать, если мы не знаем, как проверить свежесть продуктов, а также их качество? Конечно, заходить в нашу статью и внимательно читать о том, как узнать о свежести сыра, мяса, меда и других продуктов.
Сыр
В творог нередко добавляют растительные жиры, что особенно актуально научиться подмечать в условиях российского импортозамещения. Еще в магазине можно попросить отрезать от головы тонкий кусочек сыра. Если это не твердый сыр типа пармезана или чеддера, кусок должен быть упругим и не рассыпаться на глазах. Еще некачественный сыр на воздухе очень быстро сохнет и выделяет влагу на поверхность. Нормальный продукт при комнатной температуре будет просто размягчаться.
Зелень
Для определения свежести зелени обычно не нужны никакие дополнительные лайфхаки. По ней сразу видно, как давно она лежит на полке супермаркета. Однако полезно знать, что листья свежей зелени, если их направить вертикально вверх, не будут свисать бессильными «собачьими ушами». Кроме того, темно-зеленый цвет трав чаще всего свидетельствует о том, что их лелеяли с использованием нитратов. О том же говорят и неестественно длинные стебли.
Мясо
Выбирая мясо, нужно нажать на него пальцем. При сильном нажатии на нем останется след, но из свежего куска он тут же исчезнет, поскольку качественное мясо характеризуется упругостью. Попросить разрезать кусок. Если на разрезе цвет мяса неоднородный, скорее всего, срок годности ему продляли искусственными способами. Еще один способ убедиться в свежести мяса – промокнуть его бумажным полотенцем. Нормальное не должно оставлять слишком мокрых и кровавых следов.
Рыба
Рыба стремительно портится, поэтому проверять ее на качество нужно еще до покупки. Первые признаки необратимых процессов должны быть заметны сразу. Так, начавшая портиться рыба мутнеют глаза и сереют жабры. При этом, если на тушки рыбы не хватает чешуек, это тоже свидетельствует о начавшемся гниении. Причем все эти процессы видны задолго до того, как появляется неприятный запах. Свежая рыба тонет в чистой воде, а явные кровеносные сосуды внутри брюшка говорят о том, что ее можно без опаски покупать.
Мед
Манипуляции с медом – довольно распространенное явление, поскольку этот продукт дорогой, и даже незначительное увеличение его объема за счет добавления посторонних субстанций обещает солидную прибыль. Итак, мед для начала можно просто зачерпнуть ложкой и попробовать вылить обратно. Качественный мед образует ровную по всей длине и непрерывный струю. Еще один способ – капнуть на бумагу. Если в составе меда есть посторонняя жидкость, она проявится мокрым пятном вокруг капли меда. Смешайте немного меда с уксусом. Пошла химическая реакция? Значит, вас обманули.
Сыр
В творог часто добавляют крахмал и растительные жиры. Проверить, есть ли они в составе, можно с помощью капли йода. Если крахмал есть, творог окрасится в синий цвет, если нет — цвет йода не изменится.
Оставьте немного сыра при комнатной температуре. Если в нем есть растительные жиры, через несколько часов сыр поменяет цвет и покроется желтой корочкой. Обычный сыр подкиснет, но цвета не изменит.
Замороженные овощи и фрукты
Покупая замороженные полуфабрикаты, вы уже идете на риск, потому что никто не гарантирует правильного хранения такой пищи. Но все же есть возможность убедиться в том, что овощи и фрукты, обработанные холодом, конкретно в этой пачке не испорчены. Во-первых, они не должны быть слипшимися в один большой ком. Во-вторых, в пачке не должно быть снега и льда, которые увеличивают вес упаковки и свидетельствуют о многоразового замораживания продукта.
Мясо птицы
Мясо курицы или индейки лучше всего проверять на пригодность к употреблению, несмотря на филе. Куриная грудка в норме должна быть упругой и розовой. Если же вы видите на ней явные белые прожилки и слишком толстый слой жира, значит эти цыплята очень быстро набирали вес. Другими словами, их пичкали не слишком полезными препаратами, и это непременно отразится на вашем здоровье. Если грудка индейки или курицы по цвету немного желтоватые, то, скорее всего, мясо несвежее.
Вино
Наиболее частый вариант некачественного вина – это порошковый суррогат, то есть красители, смешанные со спиртом и иногда соком. На самом деле распознать такое достаточно легко, если под рукой есть обычная пищевая сода. Немного вина нужно капнуть в емкость с содой и слегка размешать. Если ваше вино было ненастоящим, оно не изменит свой цвет. Если же перед вами качественный напиток, его цвет изменится, и вы это заметите невооруженным глазом. Вино станет более темным или даже серым.
Мороженое
Если вы сомневаетесь в качестве определенного сорта мороженого, проведите простой эксперимент. Оставьте кусочек этого десерта при комнатной температуре. Если мороженое сделано без растительных добавок и вредных примесей, оно растает довольно быстро, превратившись в однородную кремообразную массу. Десерт с добавками растительного жира превратится в неприятного вида жидкость и будет таять значительно дольше.
Сметана
Чтобы проверить, есть ли в сметане растительные жиры, размешайте ложку сметаны в стакане горячей воды. Продукт плохого качества выпадет хлопьями, настоящая сметана растворится до однородной мутной жидкости.