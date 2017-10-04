11 способов быстро заснуть
2014-03-19 16:11
11 способов быстро заснуть
Часто люди не могут заснуть, даже если чувствуют физическую усталость
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Но в современном темпе жизни мегаполиса с его стрессами, пробками и политикой у многих из нас всеравно появляются проблемы со сном.
Вот 11 верных способов, которые помогут вам заснуть :
Подышите через левую ноздрю
Йоги считают, что дыхание через левую ноздрю может помочь снизить кровяное давление и успокоить вас.
Питер Смит, сомнолог ( врач, который занимается проблемами сна ) советует : “Лягте на левый бок, пальцем закройте правую ноздрю. Начните медленно и глубоко дышать левой ноздрей “.
Напрягите мышцы, а затем расслабьте
Другой эксперт в вопросах здорового сна Чарльз Линден советует лечь на спину, сделать глубокий медленный вдох через нос и одновременно сжать пальцы на ногах, как будто вы хотите пальцами достать до пят, на выдохе следует расслабить стопы.
Затем сделайте то же самое, но выгибая пальцы на ногах до колен. Так, по очереди надо напрягать мышцы ног, живота, рук и лица. Когда вы сделаете упражнение с ног до головы, вы легко уснете.
Старайтесь не заснуть
Держите глаза открытыми и говорите себе : “Я не усну! “.
Если вы прикажете себе не спать, ваш организм очень скоро уснет.
“Это называется” парадокс сна “, – говорит психотерапевт Джули Херст.
Все дело в том, что наш мозг не распознает частицы “не” в языке, поэтому скоро захочет спать.
“Прокрутите” в голове свой день
Вспомните все события дня в обратном порядке. Это поможет крепко уснуть.
закатить глаза
мечтайте правильно
Лучше мечтать с использованием трех чувств : представляйте запахи, вкусы, звуки, тактильные ощущения и визуальные картинки.
Когда вы представляете, что нежитесь на берегу моря, вы можете почувствовать легкий ветерок, крики чаек и ощущение соли на коже.
Это сильная медитация, которая поможет вам уснуть и спать сладко.
дыхательная медитация
Медитация позволит вам ощутить всеобъемлющее чувство покоя. Сядьте, расслабьте тело ( мимику, челюсть, глаза тоже) Вдохните носом так глубоко, насколько это возможно. Когда будете выдыхать – напевайте звук ” хмм “. Чувствуйте, как вибрируют голосовые связки. Сделайте шесть таких вдохов – выдохов, посидите несколько секунд в покое и скажите себе : “Я готов ко сну “.
Нажмите на “точки сна”
Положите большой палец на точке между бровями в верхней части носа. Нажмите на это место в течение 20 секунд, резко отпустите и повторите два раза.
Затем, сидя на краю кровати, положите правую стопу поперек своего левого колена и нажмите на точку между большим пальцем ноги и соседним.
Нажмите на это место в течение 20 секунд, резко отпустите и повторите два раза.
Сидя в этом положении, найдите точку над ногтем второго пальца правой ноги. И нажмите на эту точку. 3 раза по 20 секунд.
Когда вы засыпаете, ваши глаза закатываются вверх. Если вы будете делать это, стараясь заснуть, у вас начнет выделяться гормон сна мелатонин.
Создайте “тумблер сна”
В то время, когда у вас нет проблем со сном, делайте какую-то необычную манипуляцию со своим телом перед сном : щипать себя за щеку или дотроньтесь до кончика носа. Важно делать это сосредоточенно и много ночей подряд.
“Если у вас появится бессонница, вы сможете использовать этот трюк. Действие, которую вы много раз делали перед сном поможет вам уснуть “, – говорит гипнотерапевт Шарон Стайлз.
замедлите дыхание
Когда вы спите, ваше дыхание замедляется. Поэтому, когда вы хотите погрузиться в сон, замедлите дыхание. Подышав глубоко и медленно, в течение семи минутного цикла, вы пойдете в “сонное царство”.
Напишите список дел
Часто люди не могут уснуть потому, что они думают о завтрашних планах. Если вы “выбросите” из головы мысли “как бы ничего не забыть” и перенесете их на бумагу, ваш сон станет более качественным.