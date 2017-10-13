11 пар самых сексуальных ботфортов (фото)
13.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-13 19:22
11 пар самых сексуальных ботфортов (фото)
Тепло и «горячее».
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Бархатные и кожаные, с каблуком и без, однотонные и с принтом — выбрали 11 самых сексуальных пар ботфортов!, передает Rus.Media.
Опасаешься, что можешь выглядеть в них вульгарно? В этом сезоне это практически невозможно — игра на контрастах – прежнему актуальна, поэтому смело миксуй провокационные ботфорты с casual-вещами, уютными огромными свитерами и даже одежду в спортивном стиле.
И, конечно же, не забудь «подружить» их с длиной миди — всевозможные юбки и платья ниже колена стали на сегодняшний день, пожалуй, лучшим дополнением к ботфортам.