11 октября – Харитонов день: всегда прячьте карие глаза
2017-10-11 06:58
11 октября – Харитонов день: всегда прячьте карие глаза
Сегодня, 11 октября, отмечается праздник нехорошо, когда ягоды считаются отравленными, люди с темными глазами – колдунами.
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Заскрипел пол – жди беды, передает Rus.Media.
Отмечать праздники, которые придумали и уважали наши далекие предки, в современном мире уже не модно. Это, мол, в древности пекли “ритуальные” пироги и прыгали через костер, а теперь подобные вещи больше напоминают аттракцион. Хотя знающие люди и старожилы уверяют, что они несут вполне реальную магическую силу. Например, 11 октября, перед Покровом, отмечается день преподобного Харитона Исповедника, известный еще как день Ильи Муромца.
Праздник этот в народе считалось недобрым – можно было запросто стать жертвой сглаза или порчи. Поэтому наши мудрые предки предпочитали сидеть дома, не принимать гостей и, по возможности, даже во двор не выходили. Особый запрет был на уборку – выметалась в прямом смысле сор из избы считалось плохой приметой. Так что людям невольно приходилось бездельничать целый день. В общем-то, многие и сейчас не против отдохнуть денек, сославшись на преподобного Харитона. Только сначала нужно потренировать свою наблюдательность.
Дело в том, что главным занятием в этот день было пристальное присматривание и прислушивание к разным знакам. К примеру, заскрипел пол или какая-нибудь балка на крыше – жди беду. Вполне возможно, конечно, что это просто старые доски или ламинат неправильно уложен, но лишняя осторожность не помешает. Нехорошей приметой было карканье пролетающего над домом ворона или незнакомая черная кошка, внезапно появилась во дворе. Ключевое слово здесь “незнакомая”, соседскую Мурку гнать взашей не нужно.
Намечается свадьба – срочно задабривать ведунью
– Больше всего в этот день боялись кареглазых и тем более черноглазих людей, – рассказала фольклорист Жанна Перетятько. – Так и говорили: “Недобрый глаз, не гляди на нас”. Еще на Харитона жених и невеста тайно приходили к деревенской ведунье, угощали ее пирогом и дарили горшок меда. Так они пытались задобрить колдунью, чтобы она из вредности не огорчило будущую свадьбу, не наслала на будущую жену бесплодия. Беременные женщины просили о благополучных родов и здорового ребенка.
По словам фольклориста, в этот день нельзя есть ягоды. Легенда гласит, что за три дня до праздника Покрова, то есть как раз 11 октября, сам сатана плюет на все ягоды и они, мол, отравленные.
– День Харитона Исповедника не очень позитивный и радостный, потому что, как и большинства святых, мученику досталось по жизни, – говорит Жанна. – Он жил во времена гонений на христиан, устроенных императором Аврелианом. Сначала Харитона жестоко избили и посадили в тюрьму, откуда он вышел только во время правления другого императора Тацита. Получив свободу, отправился на Святую Землю, но недалеко от Иерусалима его схватили разбойники и привели в свою пещеру. От смерти святого спасла змея, которая своим ядом отравила вино. Разбойники выпили его и умерли, а Харитон остался жить в пещере, где устроил церковь.
Вскоре она превратилась в Фаранскую Лавру – мужской православный монастырь.
Правда, мученику снова захотелось побыть в одиночестве, и он пошел дальше в пустыню. Там основал еще два монастыря – Иерихонский и Сукийский. Остаток дней Харитон провел в пещере, а похоронен был в Фаранском монастыре.
Народные приметы на Харитонов день
Зайцы не закончили линять – зима будет поздней.
Западный ветер – зима ожидается снежной, а если северный – зимой будет много снега и мороза.
Низко плывущие по небу тяжелые облака 11 октября предвещали скорую стужу.
Если осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет теплая.
Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.
Шерсть дворовой собаки после линьки стала значительно гуще обычного – к холодной зиме.
Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме.