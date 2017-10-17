11 неожиданных фактов о сперме
2017-10-17 18:50
11 неожиданных фактов о сперме
Информация, заставляет задуматься.
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Когда речь заходит о сперматозоидах, то выясняется, что большинство ничего о них и не знает, а если и знают, то только какие-то мифы и сказки, передает Rus.Media. А ведь мы обязаны этим малышам собственной жизнью.
Мы собрали для тебя несколько интересных, возможно удивительных, а возможно и просто интересных фактов о них. Абсолютно серьезно воспринимать не стоит.
Рекордные темпы производства
Мужчины продуцируют сперматозоиды постоянно. Каждый день появляется примерно от 70 до 150 миллионов новеньких. То есть, примерно по 1 500 в секунду. Конечно, с возрастом эта цифра теряется, но, как известно, нужен всего один.
Размер имеет значение
Сперматозоид человека один из самых маленьких в природе. Его средняя длина около 0,05 миллиметра. Но если сперматозоидов от одной эякуляции выстроить друг за другом, то они растянутся где-то на девять с половиной километров. А вот наибольшие среди млекопитающих — у крыс, порядка 0,17 миллиметров.
Чайная ложка
Примерно столько выделяет взрослый мужчина за один раз, а это около 4 мл, а вот взрослый кабан выделяет аж 250 мл!
Кто будет первым?
Максимальная скорость движения здоровых сперматозоидов составляет 4 мм/с, а скорость самой спермы во время эякуляции — 50 км/ч.
Естественный отбор
Из всех выделенных сперматозоидов около 80 % дефективны. Кто-то имеет два хвоста, огромные головы, спиральные хвосты. Отсюда и неравномерное движение среди них. Некоторые даже просто плавают кругами.
Разница между мальчиками и девочками
Мужская Y-хромосома меньше и легче женской X-хромосомы. Поэтому мужские сперматозоиды значительно быстрее, но женские сильнее и дольше живут.
Не все то сперматозоид, белое
Из всего объема семенной жидкости сами сперматозоиды составляют всего 7-10 %. Все остальное — это гормоны, а также питательные и защитные вещества.
Лучшая косметика — натуральная
Сперма имеет отличный омолаживающий эффект, поскольку содержит в себе более 30 различных компонентов, в том числе витамины C и B12, жиры, белки, углеводы, а также минералы — магний, кальций, калий, медь, цинк, сера. Баночка такого крема для лица одной норвежской компании стоит 250 долларов.
Вкусовые качества
Существует мнения, что вкус спермы зависит напрямую от вживаня определенных продуктов. Например, употребление фруктов придает ей сладковатый привкус, а кофеин и никотин наоборот — горький.
Температурный режим
Неспроста мужские яички вынесены за пределы тела. Дело в том, что там, благодаря определенному строению в венах поддерживается температура около 31-35 градусов, что является оптимальной температурой для выработки новых сперматозоидов. Поэтому если муж любит часто сидеть, скрестив ноги или носить трусы-плавки, то у него количество жизнеспособных сперматозоидов теряется.
Первое открытие
А открыл их голландец Антони Ван Левенгук — изобретатель микроскопа. Надеемся, что собственная сперма не то, что он изучал в первую очередь.
Вот такой мало-мальски познавательный экскурс в биологию. Вообще, человеческое тело источник различных загадок и интересных фактов, а это была лишь малая часть.