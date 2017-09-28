106-летняя невеста из Бразилии доказала, что любви все возрасты покорны (фото)
2017-02-04 16:56
106-летняя невеста из Бразилии доказала, что любви все возрасты покорны (фото)
В Бразилии 106-летняя невеста впервые вышла замуж и доказала всему миру, что любви все возрасты покорны.
Счастливую невесту зовут Валдеміра Родригез де Оливейра, которая проживает на юго-востоке Бразилии в доме для пожилых людей в Сан-Паулу. Своего возлюбленного, которому сейчас всего 66 лет она встретила три года назад, когда она поселилась в пансионате для пожилых людей.
Жених Апаресидо Диас Джейкоб, можно так сказать, ждал свою невесту здесь уже 19 лет и когда увидел ее впервые, то с уверенностью заявляет, что это была любовь с первого взгляда.
Несмотря на такой внушительный возраст, он сделал предложение своей возлюбленной и был уверен, что она согласится, так как они счастливы вместе и практически неразлучны. Все родственники невесты умерли, а жених потерял связь с родными очень давно. В доме престарелых он жил на улице и скитался в поисках мелкого заработка. 66-летний жених страдает от паралича левой кисти и Валдеміра очень заботится о нем. Сначала врачи не рекомендовали устраивать шумную вечеринку в честь свадьбы, но молодожены были непослушны. Помогли организовать торжество неравнодушные люди и волонтеры. А все началось с того, что среди людей пожилого возраста осенью провели опрос о том, о чем они мечтают. И ответ Валдеміри и Апаресидо был предсказуем и очень трогательным, никто не смог остаться равнодушным. Неравнодушные сотрудники и волонтеры построили прекрасную церемонию и люди преклонного возраста смогли обменяться кольцами и клятвами, после чего все дружно танцевали на вечеринке в их честь. Праздник собрал почти 150 человек, молодоженов осыпали лепестками роз и желали им счастья и долгих лет совместной жизни. Невеста из Бразилии может гордо носить звание старейшей невесты, так как ее предшественница китаянка вышла замуж в 114 лет.