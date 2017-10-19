101-килограммовая девушка показала, что 2 года фитнеса могут сделать с вашим телом (фото)
2017-10-18 21:27
101-килограммовая девушка показала, что 2 года фитнеса могут сделать с вашим телом (фото)
Ее невероятная трансформация.
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Если вы хотите избавиться от лишнего веса, эта история определенно вдохновит вас, передает Rus.Media. Есбейди Баррера (Esbeidy Barrera) была недовольна своим телом, поэтому она решила всерьез взяться за свою фигуру, и с тех пор она не отступила ни на шаг.
Есбейди Баррера твердо решила избавиться от лишнего веса почти 2 года назад
«У меня всегда была низкая самооценка из-за моего веса и внешнего вида», — говорит 19-летняя девушка
Будучи человеком, который не верит в эффективность диет, Есбейди решила заняться фитнесом вместо этого
Регулярные кардио нагрузки в сочетании с силовыми тренировками помогли девушке похудеть на 36 килограмм!
Барерра иногда позволяет себе печенье или другие лакомства, но в меру
“Я хожу в тренажерный зал дважды в день”
“Проснувшись в 5 часов утра, я иду в спортзал, потом в 8 утра я отправляюсь на учебу, а после этого снова иду в зал в 11 вечера”
“Да, это жесткий график, но у меня есть цель”
“Я никогда не была так чертовски счастлива, как сейчас”
Тренажерный зал стал вторым домом этой девушки
И ее прогресс уже вдохновляет людей по всему Интернету
“Это замечательно!” — написал один комментатор. “Поздравляю! Продолжай в том же духе, ты потрясающая”, — написал другой