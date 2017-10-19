101-килограммовая девушка показала, что 2 года фитнеса могут сделать с вашим телом (фото)

despravda | 19.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-18 21:27

101-килограммовая девушка показала, что 2 года фитнеса могут сделать с вашим телом (фото)
Ее невероятная трансформация.

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Если вы хотите избавиться от лишнего веса, эта история определенно вдохновит вас, передает Rus.Media. Есбейди Баррера (Esbeidy Barrera) была недовольна своим телом, поэтому она решила всерьез взяться за свою фигуру, и с тех пор она не отступила ни на шаг.

Есбейди Баррера твердо решила избавиться от лишнего веса почти 2 года назад

«У меня всегда была низкая самооценка из-за моего веса и внешнего вида», — говорит 19-летняя девушка

Будучи человеком, который не верит в эффективность диет, Есбейди решила заняться фитнесом вместо этого

Регулярные кардио нагрузки в сочетании с силовыми тренировками помогли девушке похудеть на 36 килограмм!

Барерра иногда позволяет себе печенье или другие лакомства, но в меру

“Я хожу в тренажерный зал дважды в день”

“Проснувшись в 5 часов утра, я иду в спортзал, потом в 8 утра я отправляюсь на учебу, а после этого снова иду в зал в 11 вечера”

“Да, это жесткий график, но у меня есть цель”

“Я никогда не была так чертовски счастлива, как сейчас”

Тренажерный зал стал вторым домом этой девушки

И ее прогресс уже вдохновляет людей по всему Интернету

“Это замечательно!” — написал один комментатор. “Поздравляю! Продолжай в том же духе, ты потрясающая”, — написал другой

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