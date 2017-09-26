10 знаменитых женщин, чей возраст вас точно удивит
2017-09-23 13:42
10 знаменитых женщин, чей возраст вас точно удивит
Когда тебе за 40 и ты идеальна.
Секрет вечной молодости интересовал девушек во все времена, передает Rus.Media. Тем не менее, секретом он так и остался, но эти женщины, будто издеваясь над цифрами в своем паспорте, гордо красуются своими идеальными фигурами.
Кайли Миноуг (48 лет)
Держись подальше от таблеток, люби фитнес и белковую диету — вот рецепт вечной молодости от Кайли.
Эль Макферсон (52 года)
Философия Макферсон довольно проста — не сиди без дела, тренируй тело. Тем не менее, не каждый в 52 выглядит настолько эффектно.
Дженнифер Лопес (47 лет)
Дженнифер для поддержания фигуры использует собственную фитнес-программу, любит здоровый сон и никогда не загорает.
Хелли Берри (50 лет)
Хелли считает, что главное в женской красоте — это кожа. Именно на ее качество звезда и бросила основные силы.
Ясмина Росси (60 лет)
Правила Ясмины? Только одно – делай то, что хочешь, но не злоупотребляй.
Дженнифер Энистон (47 лет)
Рецепт вечной молодости этой суперзвезды также простой на первый взгляд — йога, здоровая пища и хорошее настроение.
Дениз Ричардс (45 лет)
Ричардс считает, что главным секретом красоты является хороший сон и регулярные пробежки, в сочетании с отсутствием стрессов, естественно.
Синди Кроуфорд (50 лет)
Бывшая модель как никто другой знает, что не стоит пренебрегать защитными кремами. Однако и народными методами Синди не брезгует, умываясь каждый вечер молоком.
Лера Кудрявцева (45 лет)
Лера вместо дорогих СПА-процедур предпочитает обычный массаж, а сложные диеты заменяет витаминными комплексами из фруктов и овощей.
Анастасия Заворотнюк (45 лет)
А вот Анастасия, наоборот, доверяет свою красоту исключительно профессионалам. Массаж, баня, различные косметические процедуры и просто посещение салонов красоты — все это любимый вид отдыха актрисы.