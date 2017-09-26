10 знаменитых женщин, чей возраст вас точно удивит

despravda | 26.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-23 13:42

10 знаменитых женщин, чей возраст вас точно удивит
Когда тебе за 40 и ты идеальна.

Секрет вечной молодости интересовал девушек во все времена, передает Rus.Media. Тем не менее, секретом он так и остался, но эти женщины, будто издеваясь над цифрами в своем паспорте, гордо красуются своими идеальными фигурами.

Кайли Миноуг (48 лет)

Держись подальше от таблеток, люби фитнес и белковую диету — вот рецепт вечной молодости от Кайли.

Эль Макферсон (52 года)

Философия Макферсон довольно проста — не сиди без дела, тренируй тело. Тем не менее, не каждый в 52 выглядит настолько эффектно.

Дженнифер Лопес (47 лет)

Дженнифер для поддержания фигуры использует собственную фитнес-программу, любит здоровый сон и никогда не загорает.

Хелли Берри (50 лет)

Хелли считает, что главное в женской красоте — это кожа. Именно на ее качество звезда и бросила основные силы.

Ясмина Росси (60 лет)

Правила Ясмины? Только одно – делай то, что хочешь, но не злоупотребляй.

Дженнифер Энистон (47 лет)

Рецепт вечной молодости этой суперзвезды также простой на первый взгляд — йога, здоровая пища и хорошее настроение.

Дениз Ричардс (45 лет)

Ричардс считает, что главным секретом красоты является хороший сон и регулярные пробежки, в сочетании с отсутствием стрессов, естественно.

Синди Кроуфорд (50 лет)

Бывшая модель как никто другой знает, что не стоит пренебрегать защитными кремами. Однако и народными методами Синди не брезгует, умываясь каждый вечер молоком.

Лера Кудрявцева (45 лет)

Лера вместо дорогих СПА-процедур предпочитает обычный массаж, а сложные диеты заменяет витаминными комплексами из фруктов и овощей.

Анастасия Заворотнюк (45 лет)

А вот Анастасия, наоборот, доверяет свою красоту исключительно профессионалам. Массаж, баня, различные косметические процедуры и просто посещение салонов красоты — все это любимый вид отдыха актрисы.

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