10 знаменитостей до и после того, как они наняли личных стилистов
14.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-14 17:51
10 знаменитостей до и после того, как они наняли личных стилистов
Быть очаровательным — это довольно сложная работа, и не всегда знаменитостям удается выглядеть безупречно без помощи профессионала.
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Какими были звезды до того, как их внешностью стали заниматься личные стилисты? Давайте посмотрим…
1. Ким Кардашян
2. Дженнифер Лоуренс
3. Адель
4. Брэдли Купер
5. Эмма Стоун
6. Кристен Стюарт
7. Келли Осборн
8. Блейк Лайвли
9. Том Харди
10. Тейлор Свифт