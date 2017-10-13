10 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорее всего, не знали
2017-10-12 18:26
10 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорее всего, не знали
На сегодняшний день индустрия секс-развлечений является наиболее прибыльной сферой бизнеса.
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По доходам она обходит розничную торговлю, высокие технологии и даже сферу развлечений. Именно этот факт красноречиво говорит о популярности порно в современном мире. Но что вы о нем знаете? Наверное не так уж и много. В этой подборке мы собрали 10 самых интересных фактов о «клубничке», о которых вы точно не знали.
1. Секс-индустрия — крупнейшая и самая прибыльная в мире. Ее составляющие — уличная проституция, стрип-клубы, секс по телефону и порнография.
2. Каждый год в мире производят 13 000 «фильмов для взрослых», которые приносят более 13 миллиардов долларов дохода. Для сравнения: Голливуд выпускает 507 фильмов в год, и они приносят лишь 8,8 миллиарда.
3. Порноиндустрия также зарабатывает в США больше денег, чем Национальная футбольная лига, Национальная баскетбольная ассоциация и Главная лига бейсбола вместе взятые
4. Каждую секунду 30 000 000 пользователей просматривают порно в интернете. То есть около 30 миллионов человек смотрят порно прямо сейчас
5. Самым популярным поисковым словом, связанным с порно в США, является «creampie»
6. Слово «подросток» является самым популярным в поисковых системах всего мира. В период с 2005 по 2013 год количество видео в разделах «подростковое порно» увеличилась в три раза — это самый быстрорастущий жанр порно в мире.
7. В Соединенных Штатах Америки производится около 98% всей порнографии в мире.
8. В Северной Корее наказанием за просмотр порно является… смертная казнь!
9. Почти половина информации в интернете состоит из порно или связанного с сексом контента.
10. Исследование Монреальского университета показало, что большинство представителей сильного пола впервые смотрят порно в возрасте 10 лет.