10 удивительных фактов о яичках, которые ты не знала и стеснялась спросить 18+
2017-09-26 21:30
10 удивительных фактов о яичках, которые ты не знала и стеснялась спросить 18+
Яички увеличиваются в размерах. Вдвое. Происходит это во время полового акта, а после него они снова возвращаются в свое привычное состояние. Carpe diem, как говорится.
Во время произнесения клятвы римляне клали на них руку. Ты наверняка знаешь традицию клясться на Библии или перед флагом родной страны, а вот у римлян было свое представление о по-настоящему важные вещи. Произнося клятву верности, двое мужчин брались за яички друг друга, тем самым давая понять, что доверяют другу самое ценное, что у них есть. По другой версии, они клялись на яйцах самого короля.
Обладатель самых яиц был Уэсли Уоррен Дж. из США. Его мошонка весила почти 60 кг. После комплексной операции врачам удалось избавить его от лишних тканей и уменьшить размер мошонки до нормального.
Если сдавить яички слишком сильно, это может убить его. Если сжать яички изо всех сил, в теле начнет вырабатываться огромное количество адреналина, и это может быть фатальным.
Если верить статистике, чем больше у мужчины яички — тем хуже он отец. Исследование, проведенное филиппинскими учеными, показало, что между размером яичек, количеством тестостерона и родительскими качествами есть связь.
У мужчин с большими яичками концентрация тестостерона в теле выше, и они оказались меньше вовлечены в заботу о потомстве. Если же яички нормального, среднего размера, это может говорить о небольшом уровне тестостерона, что ученые считают признаком того, что он будет хорошо выполнять роль отца.
Яички вырабатывают 200000?00 сперматозоидов ежедневно. Вот это мы называем хороший КПД!
Самые большие и тяжелые семенники — у китов. У них вообще все больше. Вес китовых семенников может достигать 1,1 тонну, а они производят около 4,5 литров спермы в сутки.
Правое яичко обычно чуть больше, чем левое. Ты наверняка уже знаешь, что они не одинаковые по размеру, а теперь мы раскроем детали. У 65% мужчин правое яичко больше левого. Не знаем, что ты будешь делать с этой информацией.
В яичках наибольшее разнообразие белков, чем в любом другом органе. Исследование показало, что 77% белков «хранятся» в яичках. 999 из них — уникальные. Для сравнения: в мозге всего 318 уникальных белков.
Рак яичек — наиболее распространенный вид рака у мужчин. Хорошая новость: если его вовремя обнаружить, он излечим. Врачи рекомендуют часто обследовать свои яички на предмет вздутий, уплотнений или дискомфорта.