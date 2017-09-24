10 вопросов о мікропенісах, которые ты никогда не поставишь, 18+
2017-09-24 20:14
10 вопросов о мікропенісах, которые ты никогда не поставишь, 18+
Мал да удал.
Какие размеры «катастрофы»?
Длина мікропеніса примерно в 2,5 раза меньше среднестатистического размера члена. Если верить доктору Йозефу Алукалу, профессор урологии и руководителя программы мужского здоровья в медицинском центре в Нью-Йорке, размер такого пениса составляет всего 3 сантиметра в расслабленном состоянии.
На что похож секс с мікропенісом?
Будет секс плохой или хороший — зависит от множества факторов. Несколько девушек поделились историями о том, как они встречались с ребятами из мікропенісами. Одна из девушек, пожелавшая остаться анонимной, пишет: «Я встречалась с парнем, у которого был крошечный член, около года. Первый раз, когда я его увидела, удивилась, но меня это не оттолкнуло. Когда у нас был первый секс — это был первый и единственный раз, когда мы занимались сексом с проникновением, после этого мы предпочитали только оральный секс. Я не возражала — он был хороший! Кроме того, секс с проникновением у нас обоих вызвал неудобство: мы не могли ни насладиться им, ни поймать нужный ритм. Он просто концентрировался на совершенствование других навыков, которые не требуют участия члена. Эти отношения в целом вполне меня удовлетворяли».
Как мужчине жить с мікропенісом?
В одном из интервью для журнала Salon в 2015 году парень по имени Крис описал свою жизнь с маленьким членом. Он сказал, что это довольно сложно. В школе он сталкивался с унижениями со стороны одноклассников, а его бывшая жена распространила подробности о размерах Криса, когда пара рассталась.
Кроме сексуального аспекта, был еще и социальный аспект. Например, рассказывает Крис, было абсолютно невозможно пользоваться общественными уборными. Другие мужчины с аналогичными проблемами пишут: «Я боюсь, что останешься одиноким на всю жизнь», «Мои подруги рвут со мной отношения» или «Я не могу переодеться в присутствии членов команды».
В чем причина такой странности?
Основной причиной возникновения мікропеніса являются гормональные дефекты. Аномалия появляется еще до рождения и связаны с невозможностью полового члена сформироваться до стандартных размеров в течение первого триместра беременности. Обычно из-за недостатка тестостерона.
Частая проблема… или нет?
Согласно исследованию Международного британского журнала урологии (British Journal of Urology International), 45% мужчин убеждены, что у них маленькие члены, но совершенно невозможно, чтобы почти у половины мужского населения были по-настоящему мікропениси. На самом же деле, проблема довольно редкая: микропенис встречается примерно у одного человека из 200.
Можно ли это исправить?
Если микропенис удается обнаружить в детстве (а это не всегда возможно), обычно назначают короткие курсы лечения тестостероном. Впрочем, серьезных результатов такое лечение не приносит.
Существуют и хирургические методы решения проблемы, но и они зачастую неэффективны и опасны. В 2004 году хирурги говорили только о «частичные успехи» по увеличению полового члена до нормальных размеров. Кроме того, операция связана со многими осложнениями и риском для пациентов.
Могут ли мужчины с мікропенісами зачать детей?
Если верить доктору Саре Локеру, размер члена никак не влияет на способность мужчины зачать детей. Способности эякулировать достаточно для оплодотворения яйцеклетки. Единственной проблемой, которая может здесь возникнуть, вне.
Бывают презервативы для мікропенісов?
Презервативы маленьких размеров существуют. Но даже на международных рынках это не очень обсуждаемая тема — спрос, извините за каламбур, небольшой. Впрочем, британская компания They Fit — впереди планеты всей, она выпускает 95 размеров презервативов.
Могут ли мужчины с мікропенісами мочиться стоя?
Анонимные мужчины с подобной проблемой часто описывают трудности, с которыми им приходится сталкиваться при походе в туалет. Один из мужчин признался, чтобы не забрызгать свою одежду или ботинки, ему приходится полностью снимать штаны, а достать пенис, как это обычно делают мужчины с нормальными размерами, он не может.
Мастурбируют мужчины с мікропенісами?
Да, они тоже любят мастурбацию. Как признается один из мужчин, он уверен, что если твой пенис немного больше, самоудовлетворение ощущается гораздо приятнее. Поэтому он предпочитает мастурбировать не руками, а лечь на одеяло или другую поверхность и достигать оргазма трением. Он может делать это и руками, просто признается, что для него этот способ не самый удобный.