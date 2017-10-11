10 вещей, которые мужчины ненавидят в женщинах
2017-10-11 13:19
10 вещей, которые мужчины ненавидят в женщинах
Что бы вы не делали, кем бы не пытались быть – вы все равно кому-то не понравитесь.
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Однако есть вещи, которые раздражают всех, передает Rus.Media.
Вот они:
Гордость
Представьте, вы на свидании, во время которого ваша пассия говорит только о себе. Нет, рассказать о себе стоит, ровно на столько, чтобы ваш партнер заинтересовался вами, но не забудьте расспросить и о нем. Односторонний монолог без интереса к собеседнику раздражает.
Постоянные жалобы
Если женщина безосновательно жалуется на все подряд, это сильный раздражитель и повод помахать ей ручкой на прощание. Например, когда она сетует на то, что слишком много ест и чувствует себя полной. Но ничего с этим не делает. Это здорово действует на нервы.
Разговор без действий
Невыносимо быть рядом с людьми, говорят о том, чтобы что-то делать, но никогда этого не делают. Это вызывает недоумение и раздражение. Например, она жалуется на работу, но не меняет ее, потому что боится изменить свою жизнь.
Бедная разговор
Если вы всегда должны задавать вопросы, начинать разговор или продолжать разговор – это здорово надоедает. Мы все хотим легкого собеседника, с которым можно говорить часами, не выискивая темы для общения. Всем нам нужен кто-то, кто интересуется нами, нашим прошлым и будущим.
«Не будь скучным»
Когда женщины пишут это в своей анкете для знакомств, это, чаще всего, означает, что они сами не в состоянии поддержать живой интерес собеседника. А, соответственно, скучные. Дамы, никто не обязан вас развлекать!
Всегда приходится инициировать ѕекѕ
Мужчинам нравится инициировать ѕекѕ. Но делать это каждый раз? Нет. Увольте. Мужчины хотят, чтобы женщина была достаточно уверена в себе, чтобы наброситься на них.
Отсутствие амбиций
Женщина не обязательно должна баллотироваться на пост президента. Но мужчинам нравится лица, которые знают, какой жизни они хотят, что им интересно, чего они хотят достичь. Неважно, в какой профессии.
Когда мужчина должен догадаться, что произошло
Бывают женщины, которые на вопрос: «Что случилось» отвечают молчанием. Неравнодушный человек задает этот вопрос снова и снова, пока ему не надоедает эта игра и он отстраняется. И только тогда женщины говорят о том, что их беспокоит. Мужчина – не экстрасенс, просто скажите о своих проблемах.
Женщина, которая не живет своей жизнью
Мужчин привлекают женщины, которые делают то, что хотят, независимо от того, что думают другие люди. Им нравятся независимость и тот факт, что они ценят выбор.
Постоянный поток сообщений в течение дня
Мужчина не должен говорить с женщиной весь день, ничего не изменится, если вы будете спрашивать о том, как у него дела каждые 10 минут. Это раздражает и вызывает недоумение: неужели у нее нет других дел, что она тратит целый день, чтобы писать сообщения?