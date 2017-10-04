10 серых жакетов как у Бриджит Макрон (фото)

despravda | 04.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-03 21:43

10 серых жакетов как у Бриджит Макрон (фото)
10 монохромных жакетов в духе Бриджит Макрон.

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На мероприятие, посвященное французской кухне Брижит Макрон пришла с мужем Эммануэлем Макроном, компанию также составил их пес Немо, передает Rus.Media. Для прогулки первая леди Франции выбрала серый удлиненный жакет, который надела на платье на тон светлее на длинной молнии и лодочки на высоком каблуке.

10 монохромных жакетов в духе Бриджит Макрон.

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