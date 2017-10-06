10 самых шокирующих сексуальных традиций разных народов мира
2017-10-05 20:47
10 самых шокирующих сексуальных традиций разных народов мира
Секс для современных людей – сугубо личное дело.
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Однако представления о нем в различных регионах нашей планеты может кардинально отличаться. Каждый народ относится к этому процессу по-своему. Некоторые отдаленные племена придумали настолько невероятные ритуалы, что поверить в них по-настоящему трудно, передает Rus.Media.
Острова Тробриан
Совершенно неожиданные представления о любовных утехах исследователи выявили у жителей отдаленных островов в Тихом океане. Местных жителей невероятно возбуждает обгрызание ресниц партнеру.
Микронезия
У индейцев племени понапе есть традиция стимуляции партнерши с помощью муравьиных укусов.
Индонезия
В племени бата с Суматры принято засовывать мужчине ракушки под крайнюю плоть. Считается, что таким образом человек сможет лучше удовлетворить свою партнершу.
Бразилия
Обитают в бразильских джунглях индейцы племени топинамба нашли еще более экстремальный способ улучшения своих сексуальных «способностей». Перед половым актом местные мужчины отправляются в лес дразнить половым органом змей. После укуса достоинство индейца распухает, что, в свою очередь, позволяет ублажать любимую в течение многих часов.
Боливия
Жители некоторых регионов Боливии научились совмещать приятное с полезным». Перед совокуплением мужчина и женщина очищают друг друга от насекомых, а весь пойманный «добыча» съедается. Позже ученые выяснили, что некоторые виды вшей, обитающих в регионе, имеют в своем организме огромное количество афродизиаков.
Намибия
Неожиданная традиция есть и у жителей Африки. Представители мужского пола в некоторых местных племенах удаляют себе одно яичко. Таким способом аборигены пытаются уберечься от рождения двойни, появление которой расценивается ими как страшное проклятие.
Камчатка
Коренные жители Камчатки почитали честью, если чужак желал заняться сексом с женой хозяина дома, который позволил путешественнику переночевать. Не менее радостной была и весть о том, что женщина ждет от гостя ребенка. Позже такое необычное поведение аборигенов объяснили относительно малым количеством жителей. В условиях, когда практически все являются родственниками, приток свежей крови очень необходим для здоровья будущих поколений.
Конго
У туземцев, обитающих в Конго есть традиция, согласно которой девушку перед свадьбой лишить девственности может только вождь. Если же лидер не в состоянии справиться со своим долгом, то свой «трон» он должен уступить другому мужчине.
Корея
Не менее экстраординарный способ стимуляции партнера практиковали ранее в Корее. Для возбуждения своих партнеров девушки специальной иглой кололи их именно в то место.
Австралия
Коренные жители Австралии в знак благодарности могли на несколько дней отдать свою жену, а вот отказ от такого подарка воспринималась как неслыханная обида.
Все мы знакомы с фразой: «Что естественно, то не безобразно», однако ритуалы некоторых племен могут по-настоящему шокировать.