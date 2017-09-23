10 признаков, что муж вам будет изменять
2016-01-27 11:18
10 признаков, что муж вам будет изменять
Существуют очевидные признаки измены, не заметить их просто невозможно.
Многие женщины сталкиваются с тем, что в один прекрасный момент их суженый начинает все позже и позже возвращаться с работы, при стирке оказываются пятна от следов губной помады на рубашке, да и аромат чужих духов на теле мужчины иной раз нет-нет да и проскользнет. Однако измена не всегда столь очевидна. Представляем вашему вниманию более тонкие признаки, по которым также можно судить о мужской неверности.
Партнер не уважает собственную мать
Доктор Кэрол Либерман призывает всех девушек и женщин внимательно посмотреть на отношение партнера к собственной матери. Если мужчина неуважительно относится к женщине, которая его родила, грубит ей – это тревожный звонок. Обращать внимание на такое поведение лучше в начале знакомства. Человек привыкший проявлять неуважение к собственной матери не ценит женщин по определению.
Он слишком эгоистичный
Когда самовлюбленность мужчины просто зашкаливает, все меркнет рядом с ним. Даже его любимая женщина. Помните, что эгоцентричный человек никогда не проявит сочувствия ни к вам, ни к вашим близким. Женщина для него лишь объект вожделения или очередной трофей. Такой человек легко пойдет на обман и никогда не станет меняться.
Он слишком влиятельный
В Университете Тилбурга, что в Нидерландах, проводилось интересное исследование, которое показало, что мощные мужчины склонны изменять своим женам. Однако это вовсе не означает, что они будут это делать. Несмотря на то что у влиятельных мужчин слишком много возможностей, остановить их от измены можно, стоит лишь выстроить с ними доверительные отношения. Ученые выяснили, что нить между властью и доверием гораздо прочнее, чем нить между властью и неверностью. Лучший способ удержать такого человека от приключений на стороне, это поселить в его голову твердую уверенность в собственном браке.
У мужа слишком низкая самооценка
Мужская неверность – это не только прерогатива красавцев и ловеласов. Иногда самый невзрачный на вид мужчина тоже не против пуститься во все тяжкие. Чаще всего это происходит в результате заниженной самооценки, когда человек начинает стареть, лысеть или обзаводится внушительным животиком. Он жаждет знать, может ли он как и раньше рассчитывать на успех у противоположного пола. Жена, понятно, не в счет. Ведь они слишком много времени вместе, у них общие дети и быт. Такой мужчина жаждет подтверждения собственной состоятельности. Умная женщина может сохранить прочные отношения, если не станет сравнивать успехи других мужчин с достижениями собственного мужа. Этим самым она поможет повысить ему самооценку и удержит партнера от мыслей завести любовницу.
У него есть вредные привычки
Наличие таких вредных привычек, как пьянство или употребление наркотиков, указывает на то, что партнер не привык ни к каким ограничениям. Сторонники порочного образа жизни порочны во всем, в том числе и в сексуальных связях. Они считают, что им позволено все. Поэтому лучше избегать таких мужчин.
Он стал слишком эмоционален
Раньше он никогда не заботился о своем весе или собственный внешний вид, а теперь часами пропадает в тренажерном зале или в душе. Странно, что новый образ жизни вносит коррективы и в его поведение. Только эти коррективы со знаком «минус». Теперь он склонен придираться к жене буквально по пустякам, отчитывает ее за малейшую провинность, постоянно критикует и унижает. Случается это и на людях. Эти ловкие манипуляции направлены на то, чтобы отвлечь внимание жены от его лживого образа жизни. Правда, в случае с внезапным изменением поведения мужа не стоит делать поспешных выводов. Иногда подобные проявления связаны с депрессией или проблемами на работе.
Мужчина флиртует с каждой встречной
Это слишком явный признак, но некоторые женщины, все же позволяют своему партнеру флиртовать со всеми подряд, проявляя собственную слабость. Кавалер перестает чувствовать угрызения совести или страх быть пойманным и сводит флирт с посторонними дамами в привычный запад. Если женщине надоест такое положение дел, она рано или поздно разорвет отношения.
Он стал слишком «забывчивым»
Странно, что забывчивость мужчины распространяется только на выборочные факты. Он никогда не забудет свой день рождения или поход на рыбалку. А вот обещания, которые он дает своей жене, он забывает через раз. Он не встретил ее в пятницу вечером после работы и сделал вид, что не помнит об обещании. Часто он стремится запутать партнершу, например, проявляя слишком много антипатии по отношению к их общей подруги.
Он предпочитает проводить время в одиночестве
Он начинает скрывать своих телефонных собеседников, иногда не отвечает на звонки в присутствии жены или выходит в другую комнату для того, чтобы поговорить. Его компьютер устал от смены паролей, а телефон постоянно «забытый» в автомобиле или на работе. Интересно, что много женщин, обнаружили измену, сначала замечали эти признаки, но не придавали им особого значения. Именно поэтому необходимо прислушиваться к собственной интуиции.
Изменения в сексуальной жизни
Мужчина внезапно перестал быть ласкательным со своей женой. Если интимная близость превратилась в нечто странное, нечто, что то же самое животное безразлично совокупления, необходимо откровенно поговорить со своим партнером. Нужно прямо заявить ему, что хочется былой любви и прежних эмоций. Нелишним будет поинтересоваться, с чем связаны такие изменения. Если он отрицает всяческие изменения, необходимо быть предельно осторожной. Вероятно, у него появилась другая.
Любите друг друга!