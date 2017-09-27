10-метрового монстра прибило к побережью Филиппин

despravda | 27.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-26 11:19

10-метрового монстра прибило к побережью Филиппин
Неопознанное и, следовательно, пока неизвестную науке мертвое существо прибило приливом к берегам филиппинского города Маасін.

Длина тела этого монстра составляет почти десять метров.

Ее нашел и сфотографировал 42-летний местный житель.

Отмечается, что власти пока не могут определить вид странного морского существа, поскольку его останки находятся в очень сильной стадии разложения.

По словам представителя местного Бюро рыболовства и водных ресурсов, что страшный «монстр» на самом деле может быть китом.

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