10-метрового монстра прибило к побережью Филиппин
27.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-26 11:19
10-метрового монстра прибило к побережью Филиппин
Неопознанное и, следовательно, пока неизвестную науке мертвое существо прибило приливом к берегам филиппинского города Маасін.
Длина тела этого монстра составляет почти десять метров.
Ее нашел и сфотографировал 42-летний местный житель.
Отмечается, что власти пока не могут определить вид странного морского существа, поскольку его останки находятся в очень сильной стадии разложения.
По словам представителя местного Бюро рыболовства и водных ресурсов, что страшный «монстр» на самом деле может быть китом.