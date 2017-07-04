10 фраз, которые сделают вашего ребенка счастливым
04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Что стоит говорить малышу для счастья, сообщает сайт Наша мама.
1. Я люблю тебя.
2. Люблю тебя, несмотря ни на что.
3. Я люблю тебя, даже когда ты злишься на меня.
4. Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя.
5. Я люблю тебя, даже когда ты далеко от меня. Моя любовь всегда с тобой.
6. Если бы я могла выбрать любого ребенка на Земле, я бы все равно выбрала тебя.
7. Люблю тебя как до луны, вокруг звезд и обратно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как правильно купать младенца
8. Спасибо.
9. Мне понравилось сегодня с тобой играть.
10. Мое любимое воспоминание за день, когда мы с тобой делаем что-то вместе.
Источник: mamaplus.md
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)