10 фраз, которые сделают вашего ребенка счастливым

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Что стоит говорить малышу для счастья, сообщает сайт Наша мама.

Говорите ему:

1. Я люблю тебя.

2. Люблю тебя, несмотря ни на что.

3. Я люблю тебя, даже когда ты злишься на меня.

4. Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя.

5. Я люблю тебя, даже когда ты далеко от меня. Моя любовь всегда с тобой.

6. Если бы я могла выбрать любого ребенка на Земле, я бы все равно выбрала тебя.

7. Люблю тебя как до луны, вокруг звезд и обратно.

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8. Спасибо.

9. Мне понравилось сегодня с тобой играть.

10. Мое любимое воспоминание за день, когда мы с тобой делаем что-то вместе.

Источник: mamaplus.md

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