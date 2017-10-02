10 фасонов платьев этого сезона, в которые легко влюбиться (фото)

despravda | 02.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-01 20:35

10 фасонов платьев этого сезона, в которые легко влюбиться (фото)
Главное оружие в любом сезоне – это правильно подобранное платье!

От дерзких кожаных платьев к акварельной росписи и архаичного гороха, передает Rus.Media. Хотя главный элемент осеннего гардероба – пальто. Мы то с вами понимаем, что главное оружие в любом сезоне – это правильно подобранное платье!

Прозрачность

McQueen

Valentino

Ferretti

Elie Saab

Elie Saab

Бархат

Ferretti

Ferretti

Платье-рубашка

Celine

Макси

Valentino

Valentino

Платье-бюстье

Balenciaga

Balenciaga

Оборки и рюши

Ferretti

Ferretti

Ferretti

McQueen

Платье с брюками

McQueen

Celine

Celine

Платье в горошек

Zimmermann

Zimmermann

Balenciaga

Кожаное платье

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

McQueen

Платье с открытыми плечами

Celine

Ferragamo

Celine

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