10 фасонов платьев этого сезона, в которые легко влюбиться (фото)
2017-10-01 20:35
10 фасонов платьев этого сезона, в которые легко влюбиться (фото)
Главное оружие в любом сезоне – это правильно подобранное платье!
От дерзких кожаных платьев к акварельной росписи и архаичного гороха, передает Rus.Media. Хотя главный элемент осеннего гардероба – пальто. Мы то с вами понимаем, что главное оружие в любом сезоне – это правильно подобранное платье!
Прозрачность
McQueen
Valentino
Ferretti
Elie Saab
Elie Saab
Бархат
Ferretti
Ferretti
Платье-рубашка
Celine
Макси
Valentino
Valentino
Платье-бюстье
Balenciaga
Balenciaga
Оборки и рюши
Ferretti
Ferretti
Ferretti
McQueen
Платье с брюками
McQueen
Celine
Celine
Платье в горошек
Zimmermann
Zimmermann
Balenciaga
Кожаное платье
Saint Laurent
Saint Laurent
Saint Laurent
McQueen
Платье с открытыми плечами
Celine
Ferragamo
Celine