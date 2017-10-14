10 фактов про нашу планету, которые вы наверняка услышите впервые

despravda | 14.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-13 15:31

10 фактов про нашу планету, которые вы наверняка услышите впервые
Иногда людям кажется, что они знают о Земле практически все.

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К сожалению, это далеко не так. Представляем вашему вниманию наиболее интересные факты о нашей планете. Некоторые, возможно, вас немало удивят!

Эверест —не самая высокая гора на планете

Наивысшей следует считать гору Мауна-Кеа на Гавайях. Ее высота составляет 10 203 метра, что на 1 355 больше, чем высота горы эверест. Правда большая ее часть скрыта под водой.

У государств есть верхние пределы

Верхней границей государства является условная линия, расположенная на высоте 100 км над уровнем моря. Ее называют линия Кармана.

Самое засушливое место на Земле находится в Антарктиде

На уроках географии в школе нам рассказывали, что самым засушливым местом на Земле является пустыня Атакама в Чили, где осадков не наблюдалось более двух тысяч лет. Однако есть на Земле место, где их не было еще больше — это сухие долины Мак-Мердо, расположенные в Антарктиде.

Пресной воды на Земле не более 3 %

На нашей планете сосредоточено огромное количество воды. Однако только 3% из нее являются пригодными для питья. Пятая ее часть, кстати, содержится в Байкале.

Старейшему храму на Земле около 12 000 лет

Руины древнейшего в мире храмового комплекса Гебекли-Тепе находятся на территории современной Турции.

Луна некогда была частью Земли

Более 4 млрд лет назад Земля столкнулась с другой планетой, в результате чего от нее откололся кусок, который стал Луной.

Через 250 млн лет континенты вновь объединятся

Согласно прогнозам ученых, через 250-300 млн лет все континенты превратятся в единое целое и составят суперконтинент под названием Последняя Пангея.

Одна бактерия уничтожила практически все живое на Земле

Причиной вымирания 90% всех живых существ на планете стала бактерия под названием «метаносарцина». Это событие, в свою очередь, дал «дорогу в жизнь» архозаврам — предкам динозавров.

Большая часть нашей планеты всегда погружена в темноту

Мировой океан занимает 71 % поверхности земного шара. Толщина водного слоя, освещенного солнечным светом, составляет не более 200 метров, а вся остальная толща воды находится в темноте. Соответственно, большая часть нашей планеты погружена в темноту в любое время дня и ночи.

Разница во времени в соседних государствах может быть больше суток

Разница во времени между Американским Самоа и островами Лайн составляет 25 часов, при том, что расстояние между ними всего 2000 километров.

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