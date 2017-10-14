10 фактов про нашу планету, которые вы наверняка услышите впервые
2017-10-13 15:31
10 фактов про нашу планету, которые вы наверняка услышите впервые
Иногда людям кажется, что они знают о Земле практически все.
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К сожалению, это далеко не так. Представляем вашему вниманию наиболее интересные факты о нашей планете. Некоторые, возможно, вас немало удивят!
Эверест —не самая высокая гора на планете
Наивысшей следует считать гору Мауна-Кеа на Гавайях. Ее высота составляет 10 203 метра, что на 1 355 больше, чем высота горы эверест. Правда большая ее часть скрыта под водой.
У государств есть верхние пределы
Верхней границей государства является условная линия, расположенная на высоте 100 км над уровнем моря. Ее называют линия Кармана.
Самое засушливое место на Земле находится в Антарктиде
На уроках географии в школе нам рассказывали, что самым засушливым местом на Земле является пустыня Атакама в Чили, где осадков не наблюдалось более двух тысяч лет. Однако есть на Земле место, где их не было еще больше — это сухие долины Мак-Мердо, расположенные в Антарктиде.
Пресной воды на Земле не более 3 %
На нашей планете сосредоточено огромное количество воды. Однако только 3% из нее являются пригодными для питья. Пятая ее часть, кстати, содержится в Байкале.
Старейшему храму на Земле около 12 000 лет
Руины древнейшего в мире храмового комплекса Гебекли-Тепе находятся на территории современной Турции.
Луна некогда была частью Земли
Более 4 млрд лет назад Земля столкнулась с другой планетой, в результате чего от нее откололся кусок, который стал Луной.
Через 250 млн лет континенты вновь объединятся
Согласно прогнозам ученых, через 250-300 млн лет все континенты превратятся в единое целое и составят суперконтинент под названием Последняя Пангея.
Одна бактерия уничтожила практически все живое на Земле
Причиной вымирания 90% всех живых существ на планете стала бактерия под названием «метаносарцина». Это событие, в свою очередь, дал «дорогу в жизнь» архозаврам — предкам динозавров.
Большая часть нашей планеты всегда погружена в темноту
Мировой океан занимает 71 % поверхности земного шара. Толщина водного слоя, освещенного солнечным светом, составляет не более 200 метров, а вся остальная толща воды находится в темноте. Соответственно, большая часть нашей планеты погружена в темноту в любое время дня и ночи.
Разница во времени в соседних государствах может быть больше суток
Разница во времени между Американским Самоа и островами Лайн составляет 25 часов, при том, что расстояние между ними всего 2000 километров.