10 фактов о утренние эрекции, которые тебе будет интересно узнать 18+
2017-10-08 22:35
10 фактов о утренние эрекции, которые тебе будет интересно узнать 18+
Она возникает не только у взрослых мужчин, но и у подростков, и у мальчиков, которые еще не достигли периода пубертата, и даже у младенцев в утробе матери.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Эрекция бывает даже у младенцев
Она возникает не только у взрослых мужчин, но и у подростков, и у мальчиков, которые еще не достигли периода пубертата, и даже у младенцев в утробе матери. Уролог доктор Райан Бергланг комментирует это явление: «Друзья, у которых есть дети, часто звонят и спрашивают, является ли это каким-то симптомом, если у их трехлетнего ребенка возникает эрекция во сне. Приходится им повторять, что нет, это абсолютно нормально».
«Утренняя эрекция» бывает не только с утра
Как правило, появляется эрекция в фазе «быстрого сна» и может возникать по несколько раз за ночь, просто мужчины этого не знают, потому что не просыпаются.
У женщин она тоже бывает
Да-да, порой, когда кровь приливает к половым органам, женщины тоже способны почувствовать нечто, напоминающее эрекцию, когда клитор набухает подобно мужского полового члена.
У здорового мужчины может быть 35 эрекций за ночь
Хотя мужчины обычно от этого не просыпаются, временем их интимная жизнь во сне бывает куда живее, чем наяву.
Наполненный мочевой пузырь может спровоцировать эрекцию
Обычно ночные эрекции являются чистой воды рефлекторными, и их наличие вовсе не означает, что мужчине снится нечто сексуальное. Причиной появления эрекции является нервы в спинном мозге. Так как нервы, которые «отвечают» за мочевой пузырь, располагаются в той же области, что и нервы, которые отвечают за эрекцию, иногда полный мочевой пузырь может заставить член подняться.
Спортзал для члена
Эрекции укрепляют ткани пениса, обогащая его кислородом. Это помогает поддерживать член в «хорошей форме», так что пока человек спит, его член в это время почти посещает спортзал.
Помогает диагностировать эректильную дисфункцию
Если мужчины страдают от импотенции, наличие или отсутствие утреннего возбуждения может многое рассказать истинную причину его проблемы. Например, если член не встает, когда мужчина пытается заняться сексом, зато утром все прекрасно работает, это означает, что проблема носит психологический, а не физический характер. И наоборот: если член остается вялым все время, скорее всего, проблему нужно искать в работе организма.
Иногда проводят такой тест: надевают на член «браслет» из очень тонкой бумаги, и если на утро бумага порвется, значит, эрекция была.
Но причиной отсутствия утренней эрекции может быть что угодно, вплоть до депрессивного расстройства.
Вместо колыбельной
Во время сна мозг проводит полную ревизию всего, что происходит с нашим телом. Как перед взлетом самолета: «Закрылки готовы!» Выплеск гормонов может спровоцировать ночную эрекцию — часто это просто означает, что сон мужчины достаточно крепкий, а мозг выполняет свою работу.
Нейроны засыпают, просыпается эрекция
Во время фазы «быстрого сна» норадренергические клетки выключаются. Это нейроны, которые отвечают за высвобождение норадреналина — нейромедиатора, который «тормозит» эрекцию, если телу не поступают сексуальные стимулы. Но так как эти нейроны «засыпают», они не могут контролировать, что происходит с членом во сне.
Мало тестостерона — нет эрекции
Большинство мужчин не просыпаются каждое утро из стали членом, но если у твоего партнера не было утренней эрекции в течение нескольких месяцев, это может означать низкий тестостерон, а это уже повод уговорить его отправиться к врачу.