10 фактов о сексе, о которых учитель истории просил не рассказывать детям
2017-10-13 18:38
10 фактов о сексе, о которых учитель истории просил не рассказывать детям
В сегодняшней подборке мы расскажем вам несколько фактов о сексе, которые от нас скрывали школьные учителя истории.
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1. Российская императрица Екатерина II, правившего в XVIII веке, нанимала специальных «щекотальщиков», которые должны были ее возбуждать.
В их обязанности, кроме щекотки стоп, также входило рассказывание пошлых историй, которые должны были возбуждать Екатерину для любовных утех, передает Rus.Media.
2. Эрекционные кольца изготавливались из козьих ресниц.
Такие вот штуки были широко распространены в Китае. Ресницы обычно оставляли для большей стимуляции органов.
3. А первые фаллоимитаторы были из камня.
Древнейший фаллоимитатор был найден в пещере Холе-Фельс в Германии и насчитывает около 28 000 лет.
4. В 1920-х годах были модные «вечеринки-обжимашки» сексуального характера.
Викторианские представления о приличия, вопреки стереотипам, отвергались многими девушками в 20-х годах ХХ века. К примеру, они посещали специальные вечеринки, где могли без стеснения обниматься и целоваться с парнями. До секса правда не доходило.
5. Тогда же появилась и жесткая порнография.
Примерно в то же время появилась и порнография. Откровенные фотографии продавались в виде открыток. Делалось это, конечно, нелегально.
6. В викторианскую эпоху врачи мастурбировали своим пациенткам.
Врачи обнаружили, что симптомы «женской истерии», считалась серьезным недугом того времени, можно на время облегчить с помощью «тазового массажа пальцем».
7. Король Эдуард VIII был завсегдатаем французского борделя.
Он проводил в борделе так много времени, что для него изготовили специальное двухместная кровать, которое поддерживало его большой вес, пока он приходовал очередную французскую куртизанку.
8. В Лондоне XVIII века продавались сексуальные путеводители.
В Лондоне того времени проституция была абсолютно легальна, так что каждый год типографии печатали что-то вроде современного TripAdvisor для желающих заняться сексуальным утехам.
9. А писком моды были скандальные секс-клубы.
В настоящее время популярностью в Великобритании пользовались секс-клубы, на которых их члены читали запрещенные книги и предавались любовным утехам. Чтобы стать членом клуба, новичок должен был помастурбировать над общей чашей и выпить из кубка в форме члена.
10. За 300 лет до нашей эры в Риме было 45 публичных домов, причем настолько популярны, что их приходилось открывать лишь под вечер.
Во другом случае, никто из римлян просто бы не работал. По данным одной из последних переписей, в городе насчитывалось 32 000 секс-работников обоих полов.
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